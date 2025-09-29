Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhân tố bất ngờ đứng sau kỳ tích của Sunderland

  • Thứ hai, 29/9/2025 06:52 (GMT+7)
Một trong những người tạo nên màn khởi đầu thăng hoa của Sunderland tại Premier League mùa này chính là Granit Xhaka.

Xhaka thể hiện tố chất thủ lĩnh ở Sunderland. Ảnh: Reuters.

Hôm 28/9, Sunderland đánh bại Nottingham Forest 1-0 trên sân khách, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 sau 6 vòng đấu. Bàn thắng duy nhất của Sunderland do Alderete ghi, xuất phát từ pha kiến tạo của Xhaka.

Tính đến thời điểm hiện tại, Xhaka có 3 pha kiến tạo và tất cả đều mang ý nghĩa quan trọng: 2 đường chuyền quyết định chiến thắng và 1 lần giúp đội nhà gỡ hòa.

Như vậy, Xhaka góp công trực tiếp vào 7 trong tổng số 11 điểm mà Sunderland giành được kể từ đầu mùa. Những con số này cho thấy tầm ảnh hưởng gần như không thể thay thế của Xhaka.

Kể từ khi gia nhập Sunderland trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua với mức phí 17 triệu bảng, Xhaka nhanh chóng trở thành thủ lĩnh đích thực trong lối chơi của đội bóng. Kinh nghiệm nhiều năm thi đấu đỉnh cao tại Arsenal và Leverkusen giúp anh mang lại sự ổn định, bản lĩnh và khả năng điều tiết trận đấu vượt trội cho một đội hình vốn khá trẻ của Sunderland.

Bản lĩnh của Xhaka trở thành điểm tựa lớn giúp Sunderland hướng tới mục tiêu trụ hạng thành công mùa này. Nhiều CĐV Sunderland cũng đánh giá Xhaka là "bản hợp đồng của mùa giải" dù mới trải qua 6 vòng ở Premier League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Xhaka Xhaka Sunderland

