Tiền vệ Man City đàm phán sang Saudi Arabia

Bernardo Silva cân nhắc rời Man City khi hợp đồng của anh với đội chủ sân Etihad hết hạn vào cuối mùa giải này.

Nguồn tin từ talkSPORT cho biết Silva bắt đầu đàm phán với một số CLB Saudi Pro League, trong đó Al-Ahli và Al-Qadsiah được xem là hai bến đỗ tiềm năng. Năm 2023, anh từ chối mức lương hơn 500.000 bảng/tuần từ Al-Hilal để tiếp tục gắn bó với Man City và hướng đến World Cup 2026.

Các đội bóng Saudi Arabia đang đặc biệt chú trọng tới việc chiêu mộ các ngôi sao người Bồ Đào Nha, sau thành công của Cristiano Ronaldo tại Al-Nassr. Ruben Neves, Joao Cancelo và Joao Felix đều gia nhập giải đấu này, và Silva được xem là mảnh ghép tiếp theo.

Không chỉ Silva, đội trưởng MU - Bruno Fernandes - cũng được quan tâm. Hè qua, anh từng khước từ lời đề nghị trị giá 700.000 bảng/tuần từ Al-Hilal để tập trung cho World Cup 2026, nhưng các CLB lớn như Al-Nassr và Al-Ittihad vẫn chưa từ bỏ hy vọng.

Ngoài nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha, Saudi Pro League còn đặt mục tiêu chiêu mộ Harry Kane. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh ưu tiên ở lại châu Âu. Kane vừa cán mốc 100 bàn thắng cho Bayern Munich chỉ sau 104 trận, trở thành cầu thủ nhanh nhất trong lịch sử chạm tới cột mốc này tại top 5 giải VĐQG châu Âu, vượt qua cả Cristiano Ronaldo và Erling Haaland.

Cá nhân Silva gia nhập Man City từ Monaco năm 2017 và trở thành trụ cột không thể thiếu dưới thời Pep Guardiola. Cầu thủ 31 tuổi góp công lớn vào loạt danh hiệu quốc nội lẫn Champions League. Mùa này, anh vẫn giữ vai trò quan trọng khi đá chính 4/6 trận ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Silva khả năng rời Etihad khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè 2026.