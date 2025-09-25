Câu nói gây tranh cãi của Arteta

Jamie Carragher chỉ trích HLV Mikel Arteta sau khi Arsenal hòa Man City 1-1 thuộc vòng 5 Premier League hôm 21/9.

Arteta bị mỉa mai vì gọi Arsenal là đội bóng tấn công

Sau trận hòa tại Emirates, HLV Arteta khẳng định Arsenal là đội bóng chơi tấn công và thậm chí tuyên bố David Raya là "thủ môn thiên về tấn công nhất Ngoại hạng Anh". Thế nhưng, cựu trung vệ Carragher nhanh chóng chỉ ra điểm bất hợp lý.

"Arteta nói về thủ môn, rồi nói tới các hậu vệ cánh. Nhưng thực tế, đó toàn là trung vệ đá dạt biên. Tôi từng chơi trong hàng thủ 4 trung vệ, và Arsenal cũng chẳng khác mấy", huyền thoại Liverpool chia sẻ.

Carragher cho rằng Arsenal không phải đội bóng tấn công mạnh như lời Arteta nói. Cựu hậu vệ tuyển Anh nhấn mạnh: "Tôi chỉ mong Arteta đừng truyền đạt kiểu lý lẽ này cho các học trò nữa".

Ở vòng 5 Premier League, HLV người Tây Ban Nha bố trí tuyến giữa gồm Mikel Merino - Martin Zubimendi - Declan Rice, đồng thời cất Gabriel Martinelli và Eberechi Eze trên ghế dự bị. Nhiều CĐV cho rằng sơ đồ này thận trọng quá mức cần thiết, khiến hàng công Arsenal nhạt nhoà trong 45 phút đầu tiên.

Ngoài lối chơi dè dặt, "Pháo thủ" còn bị chỉ trích phụ thuộc quá nhiều vào các tình huống cố định. "Arsenal có hàng thủ tốt nhất, nhưng nếu chỉ trông chờ vào đá phạt, họ khó mơ vô địch", Carragher kết luận.

Tiếp đón Man City, "Pháo thủ" kiếm về 11 quả phạt góc nhưng không lần nào chuyển hoá thành bàn. Arsenal là đội có nhiều pha lập công từ tình huống cố định nhất trong mùa 2023/24 và 2024/25. Tuy nhiên, đây cũng là lý do nhiều người lo ngại khả năng ghi bàn từ bóng sống của đội bóng này.

2 bàn thắng trận Arsenal - Man City Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.