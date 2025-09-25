Bạn gái Saka gây chú ý

Tolami Benson - bạn gái của ngôi sao Arsenal - Bukayo Saka, lên tiếng sau khi vướng tin đồn thẩm mỹ vòng một.

Hình ảnh khiến bạn gái Saka bị nghi "dao kéo" vòng một.

Người đẹp 24 tuổi gây chú ý khi xuất hiện tại show diễn của Richard Quinn ở London Fashion Week tuần qua. Tolami diện bộ váy xẻ sâu táo bạo, khoe vóc dáng quyến rũ và nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Những bức ảnh cô đăng tải trên Instagram cá nhân với hơn 205.000 người theo dõi khiến nhiều fan đặt câu hỏi về việc "dao kéo" để thay đổi ngoại hình.

Trước lời đồn đoán, Tolami phản hồi đầy tinh tế. Trên trang cá nhân, cô đăng tải thông điệp ngắn gọn trên nền đen: "Mọi người cứ thề rằng tôi phẫu thuật vòng một, thật sự quá kinh điển".

Bên cạnh nghi vấn, hầu hết bình luận đều dành lời khen cho sắc vóc của Tolami như: "Tuyệt đẹp", "Biểu tượng đích thực", "Nữ hoàng của chính vương quốc mình", "Saka là người đàn ông may mắn"...

Tolami và Saka bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2020, nhưng đến năm nay mới công khai mối quan hệ. Trước đó, cả hai không đăng ảnh chung và thậm chí không theo dõi nhau trên mạng xã hội. Tin đồn tình cảm dấy lên từ năm 2021, khi Tolami chia sẻ ảnh cùng một người đội mặt nạ. Đến đầu năm 2022, người hâm mộ soi ra cả hai cùng đi du lịch Dubai qua những bức hình riêng lẻ.

Ngoài việc thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ Saka trong màu áo Arsenal và tuyển Anh, Tolami còn được biết đến với nền tảng học vấn vững vàng. Theo hồ sơ LinkedIn, cô tốt nghiệp Đại học Birmingham City với tấm bằng Cử nhân Quan hệ công chúng và Truyền thông.