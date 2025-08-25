Arsenal thở phào

|
Bukayo Saka rời sân ở trận thắng 5-0 trước Leeds United.
Theo The Times, Arsenal nhận được tin đáng khích lệ sau khi các kết quả chụp chiếu cho thấy Bukayo Saka và Martin Odegaard không gặp phải chấn thương dài hạn, sau khi cả hai rời sân sớm trong chiến thắng 5-0 trước Leeds United ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.
HLV Mikel Arteta ban đầu lo ngại Saka có thể gặp chấn thương nghiêm trọng ở cơ đùi trong hiệp hai, trong khi đội trưởng Odegaard cũng rời sân trong hiệp một với biểu hiện đau ở vai phải.
Tuy nhiên, đội ngũ y tế Arsenal cho biết tình hình của Saka và Odegaard không nghiêm trọng như ban đầu họ lo sợ. Cả hai không hề bị tái phát chấn thương từng gặp mùa trước, điều từng khiến Arteta lo lắng.
Mùa trước, Saka từng nghỉ thi đấu tới bốn tháng mùa trước do chấn thương cơ đùi phải. Việc cả Saka và Odegaard dính chấn thương sẽ là tổn thất lớn cho Arsenal, đặc biệt khi họ chuẩn bị đối đầu Liverpool tại vòng 3 Ngoại hạng Anh cuối tuần này.
Dù vẫn chưa rõ cả hai có thể ra sân trước Liverpool hay không, họ sẽ không phải nghỉ thi đấu dài hạn. Trong trận thắng Leeds, Arsenal cũng thiếu vắng Kai Havertz, Ben White, Christian Norgaard và Gabriel Jesus vì chấn thương. Ngay trong giai đoạn đầu mùa giải, "Pháo thủ" gặp khó vì chấn thương của các trụ cột.
