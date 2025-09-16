Arsenal mất 5 cầu thủ

Martin Odegaard, Bukayo Saka, Ben White, Kai Havertz và Gabriel Jesus đều vắng mặt khi Arsenal làm khách trên sân Athletic Bilbao ở vòng phân hạng Champions League khuya 16/9.

Saka lẫn Odegaard bỏ lỡ trận ra quân của Arsenal ở Champions League mùa này.

Odegaard dính chấn thương vai trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Nottingham Forest cuối tuần qua. Saka tiếp tục vắng mặt do chấn thương gân kheo từ tháng trước. White, Havertz và Jesus cũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Khi được hỏi về tình trạng của Saka, HLV Mikel Arteta cho biết: "Còn quá sớm để xác định chính xác khi nào, tuần nào cậu ấy có thể trở lại, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ nỗ lực để có mặt với đội càng sớm càng tốt".

Mùa trước, Arsenal dừng bước ở bán kết trước Paris Saint-Germain. Việc hàng loạt trụ cột chấn thương là lý do "Pháo thủ" sụp đổ ở giai đoạn cuối. Thậm chí HLV Arteta phải điều chuyển Mikel Merino vào vị trí tiền đạo khi Havertz gặp chấn thương gân kheo.

Với việc bỏ ra 250 triệu bảng chiêu mộ 8 cầu thủ mới, đáng chú ý là Viktor Gyokeres, Noni Madueke và Martin Zubimendi, Arteta tin tưởng Arsenal có thể tiến xa hơn nữa trong mùa giải này.

"Chúng tôi học được từ mùa giải trước rằng chúng tôi đủ mạnh để cạnh tranh với mọi đối thủ", Arteta chia sẻ. "Bên cạnh đó, hai yếu tố quan trọng phải luôn đi theo. Đó là có đội hình đầy đủ vào những thời điểm quan trọng trong mùa giải và cũng cần may mắn với những quyết định đúng đắn vào những thời khắc quyết định".

Arsenal cho thấy họ làm tốt khi Saka, Odegaard hay Havertz vắng mặt. Hôm 13/9, họ để lại màn trình diễn thuyết phục với chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest. Trở lại đấu trường Champions League, Arsenal được đánh giá cao hơn Bilbao dù phải chơi trên sân khách.