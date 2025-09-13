Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh khiến CĐV Arsenal lo lắng

  Thứ bảy, 13/9/2025 20:07 (GMT+7)
Tối 13/9 (giờ Hà Nội), Martin Odegaard ngã xuống và không thể tiếp tục thi đấu khi Arsenal tiếp Nottingham Forest ở vòng 4 Premier League.

Loạt cầu thủ Arsenal chấn thương ngay giai đoạn đầu mùa.

Tại Emirates, tiền vệ người Na Uy buộc phải rời sân ngay phút 18. Theo truyền thông Anh, chấn thương của Odegaard có vẻ không hề nhẹ.

Thủ quân của Arsenal gặp hạn từ chính đồng đội. Tình huống diễn ra khi Jurrien Timber nỗ lực tranh chấp với Morgan Gibbs-White ở rìa vòng cấm. Pha va chạm vô tình khiến Odegaard ngã tiếp đất không thuận lợi, dẫn đến chấn thương vai, đúng vị trí khiến anh phải nghỉ ở trận thắng Leeds hôm 24/8.

HLV Mikel Arteta thêm phần đau đầu khi hàng loạt trụ cột của "Pháo thủ" lần lượt dính chấn thương ngay giai đoạn đầu mùa. Bukayo Saka vẫn đang trong quá trình hồi phục gân kheo, Gabriel Jesus, Kai Havertz và Christian Norgaard cũng đều ngồi ngoài.

Sau trận đấu với Forest, Arsenal sẽ hành quân tới Tây Ban Nha đối đầu Athletic Bilbao tại Champions League, ra sân ở Carabao Cup trước Port Vale, rồi bước vào hai trận đại chiến với Man City và Newcastle ở Premier League. Đây là chuỗi trận đủ sức định hình tham vọng vô địch, đồng thời cũng là thước đo bản lĩnh thật sự của Arsenal.

Khác với những mùa giải trước, Arteta khó có thể bào chữa cho việc thiếu chiều sâu lực lượng. Đội bóng thành London đã bổ sung tới 8 tân binh, trong đó Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, Piero Hincapie, Cristhian Mosquera và Noni Madueke đều sẵn sàng đá chính.

Minh Nghi

CĐV Arsenal lo lắng David Beckham Arsenal Odegaard chấn thương

