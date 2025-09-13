Gyökeres trở thành sai lầm đắt giá của Arsenal?

Arsenal chờ đợi một “số 9 đích thực” suốt nhiều năm qua, và Viktor Gyökeres chính là lời giải mà Andrea Berta - tân Giám đốc thể thao - mang tới Emirates mùa hè này.





Thế nhưng, chỉ sau vài vòng đấu đầu tiên ở Premier League, cái tên người Thụy Điển đã gây ra cuộc tranh luận trái chiều: liệu anh là bản hợp đồng vàng, hay sẽ sớm trở thành một sai lầm đắt giá?

Khởi đầu không tệ, nhưng chưa đủ an tâm

Hai bàn sau ba trận không phải con số tồi với một tân binh, song cách Gyökeres thể hiện lại khiến người hâm mộ chưa thật sự yên tâm. Những lời chỉ trích không hẳn về hiệu suất ghi bàn, mà là cảm giác anh chưa hòa nhập với lối chơi Arsenal: thiếu tham gia phối hợp, xử lý chậm, thậm chí thói quen… vuốt tóc cũng trở thành đề tài châm biếm trên mạng xã hội.

Ở môi trường Premier League, nơi mọi tiền đạo đều bị so sánh với Erling Haaland hay Alexander Isak, sự khắt khe ấy là tất yếu. Kai Havertz chấn thương càng khiến áp lực dồn hết lên vai Gyökeres - người vốn chưa có kinh nghiệm ở một giải đấu đỉnh cao như Ngoại hạng Anh.

Không thể phủ nhận, Gyökeres sở hữu những phẩm chất hiếm có. Anh mạnh mẽ, bền bỉ và liên tục thực hiện các pha di chuyển phá bẫy việt vị. Sau ba trận, tiền đạo này có tới 34 lần bứt tốc sau lưng hàng thủ - con số đứng thứ tư giải đấu.

Vấn đề nằm ở chỗ Arsenal lại chỉ tung ra đúng 5 đường chuyền chọc khe trong cùng quãng thời gian, đứng tận thứ 11 toàn giải. Nói cách khác, họ có một “máy chạy chỗ” cực nhanh nhưng lại không có người cấp bóng kịp thời. Trận gặp Leeds là minh chứng rõ ràng nhất: khi Riccardo Calafiori phất sớm đường chuyền ra sau lưng hậu vệ, Gyökeres đã trừng phạt ngay lập tức.

Viktor Gyökeres vẫn có những hạn chế trong lối chơi.

Sự hiện diện của Eberechi Eze có thể là chìa khóa. Ở Crystal Palace, Eze từng có 6 kiến tạo cho Jean-Philippe Mateta chỉ trong một mùa, chủ yếu nhờ những đường chuyền xuyên phá sớm. Nếu Gyökeres tiếp tục có xu hướng lệch trái, khả năng liên kết cùng Eze hứa hẹn sẽ tái hiện công thức thành công ấy.

Thế nhưng, một tiền đạo của Arsenal không chỉ cần tốc độ. Khi đối phương pressing quyết liệt, “Pháo thủ” buộc phải phất bóng dài, và khi ấy Gyökeres lại bộc lộ hạn chế lớn nhất: chơi quay lưng về khung thành.

Thống kê cho thấy cựu sao Sporting CP tranh chấp bóng bổng rất kém: 3 lần ở Anfield - thua cả 3; 6 lần ở Old Trafford - chỉ thắng đúng một. Một con số đáng báo động với một trung phong cao lớn. Chưa kể, kỹ năng đánh đầu của anh cũng nghèo nàn: từ năm 2020 tới nay mới có 6 bàn bằng đầu, riêng mùa 2024/25 không ghi được bàn nào theo cách này.

Điều này biến Gyökeres thành mẫu tiền đạo “một chiều” - chỉ thực sự nguy hiểm khi có khoảng trống để lao vào, còn trước khối phòng ngự lùi sâu thì trở nên lúng túng.

HLV Mikel Arteta từng cải thiện rõ rệt kỹ năng làm tường của Bukayo Saka và Kai Havertz. Nếu tiếp tục áp dụng giáo án này, Gyökeres hoàn toàn có thể tiến bộ. Việc thường xuyên tập luyện cùng Gabriel Magalhães - trung vệ giàu sức mạnh - sẽ giúp anh nâng cao khả năng giữ bóng dưới áp lực.

Viktor Gyökeres cần sự trợ giúp của HLV Mikel Arteta để bùng nổ hơn.

Nhưng Arteta cũng phải điều chỉnh hệ thống. Arsenal hiện thiếu những pha dứt điểm táo bạo ở ba phần ba cuối sân, xếp thứ sáu toàn giải về số cú sút trúng đích mùa trước. Để tận dụng triệt để “bản năng di chuyển thông minh trong vòng cấm” mà chính Arteta từng ca ngợi, đội bóng cần chấp nhận rủi ro nhiều hơn, chuyền sớm nhiều hơn, thay vì quá cầu toàn.

Giải pháp kép: Havertz và Gyökeres

Một câu hỏi đặt ra: liệu Arsenal có nên điều chỉnh cả lối chơi chỉ để phục vụ một cầu thủ, vốn không toàn diện? Nếu làm quá, họ sẽ trở nên dễ đoán và đánh mất điểm mạnh của các ngôi sao khác.

Giải pháp hợp lý nhất có lẽ là sử dụng Gyökeres và Havertz như hai phương án chiến lược khác nhau. Trước các trận đấu giàu tính chiến thuật, Havertz – “người tạo khoảng trống” – nên được ưu tiên. Nhưng khi thế trận mở ra, Gyökeres – “người trừng phạt khoảng trống” – sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Khi cả hai cùng khỏe mạnh, Arsenal có thể xoay vòng hoặc thậm chí kết hợp để phát huy tối đa điểm mạnh.

Một chi tiết thú vị: trận thắng Leeds 4-0, tài năng trẻ Max Dowman kiếm về quả phạt đền lịch sử, có cơ hội trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League. Nhưng Gyökeres không nhường, anh cầm bóng và dứt điểm lạnh lùng, bất chấp tỷ số đã an toàn.

Hành động ấy có thể bị cho là ích kỷ, nhưng cũng phản ánh sự khát khao ghi bàn không khoan nhượng – điều Arsenal thiếu bấy lâu kể từ thời của Robin van Persie. Một trung phong có bản năng “sống chết vì bàn thắng” đôi khi chính là thứ quyết định cán cân ở những trận cầu lớn.

Viktor Gyökeres bắt đầu cảm thấy sức ép ở Arsenal.

55 triệu bảng cho Gyökeres không phải con số nhỏ, nhưng trong bối cảnh giá trị tiền đạo tăng vọt, đó không hẳn là một canh bạc điên rồ. Vấn đề nằm ở chỗ Arsenal có thể mài giũa những thô ráp trong lối chơi của anh, đồng thời điều chỉnh hệ thống để khai thác tốc độ và bản năng săn bàn.

Nếu Arteta làm được, Gyökeres sẽ không phải “bản hợp đồng hớ” mà trở thành mảnh ghép quan trọng đưa Arsenal trở lại đỉnh cao. Còn nếu không, Emirates sẽ phải sống chung với một trung phong “một chiều” – và 55 triệu bảng sẽ biến thành con số ám ảnh.