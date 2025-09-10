Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quyết định gây tranh cãi của Neymar

  • Thứ tư, 10/9/2025 20:00 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Neymar không muốn thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo ở một số trận đấu tại giải VĐQG Brazil vì lo ngại chấn thương.

Neymar từ chối đá ở sân cỏ nhân tạo tại Brazil. Ảnh: Reuters.

Neymar thừa nhận rằng anh lo ngại về việc chơi trên sân Allianz Park của Palmeiras, nơi có mặt sân nhân tạo, sẽ gây ra chấn thương cho bản thân. “Chơi ở Allianz Park gần như là điều không thể đối với tôi. Chơi trên sân nhân tạo là một trong những điều khiến tôi cảm thấy khó chịu, bất kể tôi có chấn thương hay không", Neymar cho biết.

Cựu sao Brazil cũng đưa ra ví dụ rằng sân Morumbi ở Sao Paulo, nơi có mặt cỏ tự nhiên, là lựa chọn tốt hơn cho bản thân.

Trong những năm gần đây, Neymar phải vật lộn với chấn thương, và việc tránh thi đấu trên sân nhân tạo có thể giúp anh giảm nguy cơ tái phát chấn thương. Tuy nhiên, động thái này lại gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Bộ phận CĐV chỉ trích Neymar và cho rằng tiền đạo này cần thể hiện sự chuyên nghiệp và ra sân mỗi khi Santos cần, thay vì tỏ ra kén chọn vì không được chơi trên mặt cỏ ưa thích.

Trước đây, Neymar phải nghỉ thi đấu một năm do bị đứt dây chằng chéo trước và tổn thương sụn ở đầu gối trái khi còn thi đấu cho Al Hilal. Gần đây, anh cũng phải vắng mặt trong 5 trận ở Santos vì vấn đề ở cơ đùi.

Hiện tại, Santos đang đứng ở vị trí 16, bằng điểm với đội xếp dưới là Vitoria nhưng đá ít hơn 1 trận. Neymar và đồng đội phải nỗ lực để giúp đội nhà thoát cảnh rớt hạng vào cuối mùa.

Trận thua xấu hổ khiến Neymar bật khóc Rạng sáng 18/8, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil, Santos nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB khi để Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

