Con trai Ronaldinho có bến đỗ mới

Joao Mendes, con trai của huyền thoại Ronaldinho, chuẩn bị ký hợp đồng với Hull City sau khi rời Burnley.

Joao Mendes chia tay Burnley để gia nhập Hull City.

Mendes, 20 tuổi, sẽ gia nhập học viện của Hull City để tiếp tục nuôi giấc mộng thi đấu chuyên nghiệp và tỏa sáng ở những giải hàng đầu châu Âu.

Trước khi đến với Hull City, Mendes trải qua một năm tập luyện và thi đấu tại Burnley. Tại đây, con trai Ronaldinho có 5 lần ra sân tại Premier League Cup, góp 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để Mendes thi đấu cho đội một Burnley.

Hậu vệ cánh trái này bắt đầu sự nghiệp tại học viện Cruzeiro, chơi cho nhiều lò đào tạo trong nước như Flamengo, Vasco de Gama hay Boavista. Sau đó, anh gia nhập lò La Masia của Barcelona vào năm 2022.

Tuy nhiên, dấu ấn của Mendes tại Tây Ban Nha khá mờ nhạt. Anh quyết định chuyển sang Anh để phát triển sự nghiệp.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Mendes nhấn mạnh quyết tâm xây dựng sự nghiệp riêng và muốn tách biệt với cái bóng quá lớn của cha. “Tôi muốn được biết đến là Joao, không phải là con trai của ai khác", anh chia sẻ với ESPN.

Mendes khẳng định rằng chưa bao giờ cố gắng trở thành một người như cha mình, đồng thời cảm thấy việc rời Barcelona để phát triển ở một môi trường mới là một quyết định đúng đắn.

“Cha tôi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, và việc được nói về ông là niềm tự hào. Tôi cố gắng chơi theo cách của mình, không đặt áp lực từ danh tiếng của cha lên bản thân", Mendes cho biết thêm.

