Amorim tức giận với Onana

Ruben Amorim không hài lòng khi Andre Onana dính chấn thương trong hè này, vài ngày sau khi video ghi lại cảnh thủ môn người Cameroon tham gia một trận đấu ở quê nhà trở nên viral.

Hình ảnh Onana chơi bóng ở quê nhà khiến HLV Amorim không hài lòng.

Theo Daily Mail, HLV Amorim tức giận khi Onana chấn thương gân kheo trong giai đoạn tiền mùa giải, nhất là khi một video ghi lại cảnh thủ môn này chơi bóng trên một sân cỏ lầy lội ở quê nhà chỉ vài ngày trước đó lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Những hình ảnh cho thấy Onana tham gia các pha bóng quyết liệt trên một mặt sân không đảm bảo chất lượng. Động thái của Onana gây ra phản ứng trái chiều từ người hâm mộ MU, đồng thời khiến anh mất điểm với HLV Amorim.

Onana không thể ra sân trong trận khai màn mùa giải gặp Arsenal do chấn thương. Kể từ đó, Altay Bayindir giữ vị trí số một. Ngoài ra, Amorim lo ngại việc giữ Onana có thể khiến tân binh Lammens phân tâm. Do đó, ông buộc phải để Onana ra đi.

MU dự kiến thông báo việc Onana rời Old Trafford trong vài giờ tới, khi thủ môn 29 tuổi gia nhập Trabzonspor theo hợp đồng cho mượn. Ban đầu "Quỷ đỏ" sẵn sàng giữ Onana lại, nhưng sự xuất hiện của Lammens vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng khiến mọi thứ thay đổi.

Thương vụ Onana được xúc tiến nhanh chóng khi thị trường chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ khép lại vào ngày 12/9. Trong màu áo mới, cựu thủ môn Inter Milan được nhân đôi mức lương nhờ khoản phí lót tay và tiền thưởng đi kèm.