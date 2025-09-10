Onana lại hóa tội đồ

Andre Onana mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua trong thất bại 0-1 của Cameroon trước Cape Verde tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 10/9.

Khoảnh khắc Onana đứng yên để đối thủ ghi bàn Andre Onana phản ứng tệ, dẫn đến bàn thua duy nhất của Cameroon trước Cape Verde tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 10/9.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 54 do công của Dailon Livramento. Ở pha bóng này, cầu thủ của Cape Verde rê bóng từ giữa sân, qua hai hậu vệ Cameroon trước khi tiếp cận khung thành của Onana. Thủ thành của MU đứng chôn chân tại chỗ thay vì dâng lên để làm hẹp góc sút của Livramento, tạo cơ hội cho tiền đạo này ghi bàn duy nhất.

Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của Onana. Một tài khoản trên X viết: “Onana thực sự là thủ môn tệ nhất hiện nay. Bàn thua mà anh vừa để lọt lưới cho Cameroon thật quá kém. Anh ấy không chịu ra ngoài để khép góc, mà đứng im cho tiền đạo đến gần rồi dứt điểm".

Một người khác bình luận: “Điều này cho thấy sự tự tin của Onana mất đi. Onana hoàn toàn phản ứng, để mặc cho đối thủ dứt điểm". Tài khoản khác bình luận: “Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Onana, chỉ cần chạy ra khỏi khung thành để thu hẹp góc là đủ. Đây là những kỹ thuật cơ bản của một thủ môn".

Onana liên tục mắc sai lầm ở mùa này. Ảnh: Reuters.

Cũng ở trận này, một cầu thủ khác của MU là tiền đạo Bryan Mbeumo thi đấu 87 phút ở vị trí tiền đạo cánh phải cho Cameroon nhưng không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào.

Thất bại trước Cape Verde khiến Cameroon giậm chân với vị trí thứ 2, kém chính đối thủ này 4 điểm tại bảng D vòng loại World Cup 2026.

Phong độ bất ổn khiến Onana mất vị trí chính thức tại MU vào tay Altay Bayindir. Anh sắp gia nhập Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn đến hết mùa.

