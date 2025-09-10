Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở ở vòng loại World Cup

  • Thứ tư, 10/9/2025 03:49 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Rạng sáng 10/9, Ronaldo ghi bàn giúp Bồ Đào Nha hạ chủ nhà Hungary 3-2 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Trên sân khách, Hungary chủ động lùi sâu đội hình và chỉ cần một cơ hội để gây bất ngờ trước nhà vô địch UEFA Nations League. Zsolt Nagy thoát xuống bên cánh trái, trước khi treo bóng để Barnabas Varga đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ môn Diogo Costa.

Hàng thủ 3 người của Bồ Đào Nha đã để lộ khoảng trống quá lớn. Ruben Dias di chuyển phía sau Varga, dồn nhiệm vụ theo kèm tiền đạo đội chủ nhà Vitinha, tiền vệ chỉ cao 1,72 m.

Sau bàn thua, Bồ Đào Nha vùng lên mạnh mẽ và có liền 2 cơ hội ở phút 31 và 32. Cristiano Ronaldo, Joao Neves đã làm mọi thứ có thể nhưng đều ôm đầu tiếc nuối trước phản xạ xuất sắc của thủ môn đội chủ nhà.

Đến lần dứt điểm thứ 6 từ đầu trận, "Seleccao" mới đánh sập hàng thủ số đông của đội chủ nhà. Joao Cancelo chạm bóng tinh tế, mở ra khoảng trống cho Bernardo Silva. Ngôi sao thuộc biên chế Man City vung chân dứt điểm chéo góc, không cho Toth cơ hội cản phá.

Bo Dao Nha dau Hungary anh 1

Bồ Đào Nha vượt khó ở Hungary.

Phút 58, trọng tài cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền, sau tình huống Loic Nego dùng tay cản cú dứt điểm của Cristiano Ronaldo trong vùng cấm. Cũng chính siêu sao người Bồ Đào Nha tung cú đá lạnh lùng từ cự ly 11 m, giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc. Lão tướng sinh năm 1985 ghi bàn hoặc kiến tạo trong 11 trận liên tiếp. Đây cũng là pha lập công thứ 943 trong sự nghiệp của huyền thoại Real Madrid.

Bo Dao Nha dau Hungary anh 2

Ronaldo ghi 3 bàn trong 2 trận tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Kịch tính được đẩy lên ở khoảng thời gian cuối trận. Phút 84, Ruben Dias lại mắc lỗi, tạo cơ hội cho Varga đánh đầu gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, niềm vui của CĐV chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 86, Cancelo nhận bóng từ Silva rồi tung cú đặt lòng kỹ thuật từ ngoài vùng cấm, ấn định thắng lợi 3-2 cho "Seleccao".

Bồ Đào Nha giữ vững ngôi đầu với 6 điểm sau 2 lượt trận. Ở lượt tiếp theo diễn ra vào tháng 10, Ronaldo cùng đồng đội sẽ chạm trán Ireland.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Bất cẩn bị rách môi, Haaland 'đổ lỗi' cho tiền vệ Arsenal

Khi trở về thi đấu vòng loại World Cup 2026, Erling Haaland phải khâu ba mũi ở miệng sau khi dính cú va chạm bất ngờ với… cửa xe buýt của đội tuyển Na Uy.

47:2803 hôm qua

Duy Anh

Bồ Đào Nha đấu Hungary Cristiano Ronaldo Bồ Đào Nha Ronaldo World Cup

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý