Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở ở vòng loại World Cup

Rạng sáng 10/9, Ronaldo ghi bàn giúp Bồ Đào Nha hạ chủ nhà Hungary 3-2 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Trên sân khách, Hungary chủ động lùi sâu đội hình và chỉ cần một cơ hội để gây bất ngờ trước nhà vô địch UEFA Nations League. Zsolt Nagy thoát xuống bên cánh trái, trước khi treo bóng để Barnabas Varga đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ môn Diogo Costa.

Hàng thủ 3 người của Bồ Đào Nha đã để lộ khoảng trống quá lớn. Ruben Dias di chuyển phía sau Varga, dồn nhiệm vụ theo kèm tiền đạo đội chủ nhà Vitinha, tiền vệ chỉ cao 1,72 m.

Sau bàn thua, Bồ Đào Nha vùng lên mạnh mẽ và có liền 2 cơ hội ở phút 31 và 32. Cristiano Ronaldo, Joao Neves đã làm mọi thứ có thể nhưng đều ôm đầu tiếc nuối trước phản xạ xuất sắc của thủ môn đội chủ nhà.

Đến lần dứt điểm thứ 6 từ đầu trận, "Seleccao" mới đánh sập hàng thủ số đông của đội chủ nhà. Joao Cancelo chạm bóng tinh tế, mở ra khoảng trống cho Bernardo Silva. Ngôi sao thuộc biên chế Man City vung chân dứt điểm chéo góc, không cho Toth cơ hội cản phá.

Bồ Đào Nha vượt khó ở Hungary.

Phút 58, trọng tài cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền, sau tình huống Loic Nego dùng tay cản cú dứt điểm của Cristiano Ronaldo trong vùng cấm. Cũng chính siêu sao người Bồ Đào Nha tung cú đá lạnh lùng từ cự ly 11 m, giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc. Lão tướng sinh năm 1985 ghi bàn hoặc kiến tạo trong 11 trận liên tiếp. Đây cũng là pha lập công thứ 943 trong sự nghiệp của huyền thoại Real Madrid.

Ronaldo ghi 3 bàn trong 2 trận tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Kịch tính được đẩy lên ở khoảng thời gian cuối trận. Phút 84, Ruben Dias lại mắc lỗi, tạo cơ hội cho Varga đánh đầu gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, niềm vui của CĐV chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 86, Cancelo nhận bóng từ Silva rồi tung cú đặt lòng kỹ thuật từ ngoài vùng cấm, ấn định thắng lợi 3-2 cho "Seleccao".

Bồ Đào Nha giữ vững ngôi đầu với 6 điểm sau 2 lượt trận. Ở lượt tiếp theo diễn ra vào tháng 10, Ronaldo cùng đồng đội sẽ chạm trán Ireland.