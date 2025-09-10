Tuyển Anh thăng hoa dưới thời HLV Tuchel

Rạng sáng 10/9, tuyển Anh thắng dễ Serbia 5-0 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu, qua đó duy trì tỷ lệ thắng 100% ở các trận chính thức.

Dù có lợi thế sân nhà, Serbia vẫn tỏ ra quá yếu đuối trước tuyển Anh đang có phong độ cao. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 71% cùng 10 cú sút chỉ trong hiệp một.

Nỗ lực dồn ép của "Tam sư" được đền đáp bằng bàn mở tỷ số sau pha chọn vị trí, đánh đầu hiểm hóc của Harry Kane. Người kiến tạo cho đội trưởng sinh năm 1993 từ cột cờ góc là Declan Rice, người đã quen với những pha dàn xếp bóng cố định ở Arsenal.

Kane duy trì phong độ ấn tượng.

Mùa giải vừa bắt đầu nhưng Kane đá góp dấu giày vào 9 bàn thắng, kiến tạo ở mọi cấp độ. Tính riêng trong màu áo tuyển Anh, cựu sao Tottenham đã ghi 74 bàn, hơn 21 bàn so với cái tên đứng thứ 2 trong lịch sử "Tam sư", Wayne Rooney. Đáng chú ý, Kane mới chỉ chơi 109 trận, ít hơn 11 trận so với tiền bối sinh năm 1985.

Chỉ 2 phút sau, mành lưới Serbia rung lên lần thứ 2. Noni Madueke, một "Pháo thủ" khác ghi dấu ấn với pha đi bóng mạnh mẽ từ cánh phải, trước khi dứt điểm từ cự ly gần, hạ gục thủ thành Djordje Petrovic.

Ngay đầu hiệp hai, tỷ số đã là 3-0 cho tuyển Anh. Anthony Gordon tung cú sút xa khiến thủ môn không thể bắt dính. Erzi Konsa đệm bóng cận thành, mang về bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cho tuyển quốc gia ở lần ra sân thứ 3.

Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với tuyển Anh, khi chủ nhà chỉ còn 10 người sau tấm thẻ đỏ của Nikola Milenkovic ở phút 74. Lần lượt Marc Guehi, Marcus Rashford lập công ở phút 75 và 90, giúp đội khách giành thắng lợi 5 sao.

Chiến thắng dễ dàng trên sân Rajko Mitic giúp tuyển Anh duy trì mạch trận thăng hoa ở bảng K với 5 chiến thắng liên tiếp, ghi 15 bàn và chưa để thủng lưới. Thất bại duy nhất của "Tam sư" dưới thời HLV Tuchel là trận thua 1-3 khi giao hữu với Senegal.