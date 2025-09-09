Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghịch lý Isak, Gyokeres

  • Thứ ba, 9/9/2025 15:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giấc mơ World Cup 2026 của Thụy Điển dần biến thành ác mộng sau thất bại 0-2 trước Kosovo thuộc lượt 2 vòng loại khu vực châu Âu sáng 9/9.

Gyokeres và Isak không thể giúp Thụy Điển có điểm trước Kosovo.

Đội bóng áo vàng - xanh mới giành được 1 điểm sau 2 trận, và trải qua cú sốc khi thua Kosovo 0-2 ngay tại Pristina. Cần biết rằng đối thủ chưa từng thắng trên sân nhà trong lịch sử vòng loại World Cup (hòa 1, thua 8). Chưa kể, Kosovo xếp hạng 95 FIFA, kém Thụy Điển tới 66 bậc.

Thụy Điển được đánh giá vượt trội khi toàn thắng 3 lần chạm trán Kosovo, gần nhất là màn hủy diệt với tỷ số 3-0 năm 2021. Với hàng công sở hữu hai chân sút hàng đầu châu Âu Alexander Isak và Viktor Gyokeres, người hâm mộ chờ đợi một bữa tiệc bàn thắng. Nhưng thực tế là màn trình diễn bạc nhược và bế tắc đến khó tin.

Thụy Điển cầm nhiều bóng, ép sân nhiều, nhưng cơ hội rõ rệt lại thuộc về Kosovo. Cả trận, HLV Jon Dahl Tomasson loay hoay thay đổi, thậm chí để Isak ngồi dự bị tới tận phút 72. Nhưng khi tân binh Liverpool vào sân, mọi thứ chẳng khá hơn. Thụy Điển tấn công vô hồn, không thể xuyên thủng hàng thủ vốn thủng lưới 5 trận liên tiếp của Kosovo.

Nghich ly Isak, Gyokeres anh 1

Dàn sao đắt giá của Thuỵ Điển nhận thất bại trước Kosovo.

Cả khi Kosovo chỉ còn 10 người ở những phút cuối, Thụy Điển vẫn bất lực. Trận thua cùng với kết quả hòa 2-2 trước Slovenia khiến Thụy Điển bị Thụy Sĩ bỏ xa 5 điểm trong cuộc đua giành vé trực tiếp dự World Cup 2026. Kosovo bất ngờ vươn lên thành kẻ bám đuổi đội đầu bảng B.

Một nghịch lý đang phơi bày. Thụy Điển có Isak và Gyokeres nhưng mới ghi 2 bàn sau 2 trận vòng loại. Nếu không sớm tìm lời giải, kịch bản vắng mặt ở World Cup như từng xảy ra năm 2022 hoàn toàn có thể lặp lại với đội bóng Bắc Âu.

Minh Nghi

