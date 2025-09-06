Sesko tỏa sáng, Gyokeres thay Isak kiến tạo bàn thắng

Trận đấu giữa Slovenia và Thụy Điển tại bảng B vòng loại World Cup 2026 đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 nhưng không có bàn nào do các tiền đạo được kỳ vọng như Sesko hay Isak thực hiện.

Các cầu thủ Slovenia ăn mừng bàn gỡ hòa phút cuối.

Bất chấp việc phải đối đầu với một tuyển Thụy Điển từng thắng sáu trong bảy trận gần nhất, Slovenia nhập cuộc đầy hứng khởi và lẽ ra đã có bàn mở tỷ số chỉ sau bốn phút. Từ rìa vòng cấm, Benjamin Sesko tung đường chuyền tinh tế cho Petar Stojanovic trong tư thế không ai kèm, nhưng cú dứt điểm của anh lại hụt bóng, để cơ hội trôi qua và hàng thủ Thụy Điển kịp thời phá bóng giải nguy.

Thụy Điển lập tức trừng phạt sai lầm đó ở phút 18, khi Anthony Elanga ghi bàn thắng quốc tế thứ năm trong sự nghiệp. Anh phối hợp ăn ý với Ayari trong vòng cấm trước khi giữ bình tĩnh sút tung lưới, đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Thời điểm ấy, Thụy Điển chiếm thế áp đảo và suýt nữa có bàn nhân đôi cách biệt, nếu như Ayari không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay sát vòng cấm trước khi trận đấu trôi qua nửa giờ.

Slovenia cũng biết tận dụng món quà của đối thủ để gỡ hòa chỉ 36 giây sau giờ nghỉ. Từ khoảng cách 25 mét, Sandi Lovric tung cú sút tưởng chừng vô hại, nhưng thủ môn Robin Olsen lại mắc lỗi bắt bóng, để bóng trượt khỏi tay và lăn vào lưới, giúp đội chủ nhà có bàn thắng quý giá.

Hiệp hai nhìn chung diễn ra khá rời rạc, song đội khách vẫn tái lập lợi thế ở phút 73, khi Ayari ập vào dứt điểm từ pha kiến tạo của Viktor Gyokeres. Lúc này, HLV Jon Dahl Tomasson của Thụy Điển quyết định không tung Alexander Isak vào sân – chân sút vừa lập kỷ lục chuyển nhượng tại Anh khi rời Newcastle United để gia nhập Liverpool.

Quyết định ấy có lẽ khiến ông phải tiếc nuối, bởi Slovenia không bỏ cuộc. Phút cuối cùng, Benjamin Sesko phát bóng để Vipotnik tung cú dứt điểm quyết đoán, ấn định tỷ số hòa 2-2 và giữ lại một điểm quý giá cho đội chủ nhà.

Kết quả hòa khiến hai đội níu chân nhau tại bảng B với 1 điểm. Trong trận ra quân, Thụy Sĩ đã thắng đậm Kosovo 4-0 để khẳng định ngôi đầu.