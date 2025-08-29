Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quả phạt đền gây tranh cãi của Sesko

  • Thứ sáu, 29/8/2025 05:40 (GMT+7)
Dù có tỷ lệ sút phạt đền thành công ấn tượng, Benjamin Sesko lại không phải lựa chọn ưu tiên của HLV Ruben Amorim ở trận gặp Grimsby.

Sesko sút phạt đền thành công trước Grimsby. Ảnh: Reuters.

MU nhận thất bại 11-12 ở loạt luân lưu trước Grimsby ở vòng 2 League Cup rạng sáng 28/8. Bất chấp áp lực, Sesko thực hiện thành công cú sút penalty của mình. Nhưng người hâm mộ đặt câu hỏi về lý do HLV Amorim xếp Sesko, một tiền đạo với tỷ lệ sút phạt đền thành công 100%, ở vị trí sút thứ 10 trong đội hình MU, chỉ trên thủ thành Andre Onana.

Sau trận, HLV Amorim cũng không nhắc đến những lựa chọn đá phạt đền. Trong khi đó, cựu tiền đạo Gabriel Agbonlahor của Aston Villa gọi Sesko là "kẻ hèn nhát" vì không dám đứng lên nhận trách nhiệm.

Trong một video phỏng vấn trước đây, Sesko từng chia sẻ quan điểm về việc sút penalty. Khi được hỏi về việc có muốn thực hiện quả phạt đền cuối cùng của đội hay không, tiền đạo này nói: "Đúng, tôi muốn nhận lấy trách nhiệm lớn".

Ngoài Sesko, hai tân binh khác của MU cũng có cơ hội sút phạt đền. Matheus Cunha sút hỏng, còn Bryan Mbeumo thực hiện thành công ở loạt đầu tiên, trước khi trở thành tội đồ khi sút trúng xà ngang ở lượt cuối, khiến MU nhận thất bại chung cuộc 11-12 trước Grimsby.

Tình hình hiện tại của Sesko và MU khiến người hâm mộ lo lắng. Tân binh của "Quỷ đỏ" chưa ghi bàn hay có pha kiến tạo nào sau 3 trận.

