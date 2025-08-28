Messi hướng tới kỷ lục danh hiệu

Lionel Messi sẽ có cơ hội nâng cao kỷ lục danh hiệu trong sự nghiệp của mình, khi lọt vào trận chung kết Leagues Cup 2025 cùng Inter Miami.

Lionel Messi trở lại mạnh mẽ sau chấn thương trước Orlando City.

Sáng 28/8, Messi lập cú đúp giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước Orlando City để giành vé vào chung kết Leagues Cup 2025. Siêu sao người Argentina sẽ dẫn dắt Inter Miami chạm trán Seattle Sounders ở trận chung kết Leagues Cup, hướng tới danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Hiện tại, Messi sở hữu 46 danh hiệu, kỷ lục của bóng đá thế giới, vượt xa các huyền thoại đứng sau như Dani Alves (43 danh hiệu) hay Cristiano Ronaldo (36 danh hiệu), Sergio Ramos (35 danh hiệu).

Nếu vô địch Leagues Cup 2025, Messi sẽ tiếp tục nâng cao kỷ lục danh hiệu trong sự nghiệp của mình. Và có lẽ phải rất lâu nữa, thế giới bóng đá mới có một cầu thủ tiến sát số danh hiệu của Leo.

Kể từ khi ký hợp đồng với Inter Miami vào hè 2023, Messi đưa đội bóng từ vị thế trung bình lên một thế lực tại MLS. Anh giành được 2 danh hiệu với đội bóng này, bao gồm Leagues Cup 2023 và Supporters Shield 2024, danh hiệu dành cho đội có thành tích tốt nhất mùa giải thường MLS, dựa trên điểm số sau 34 trận.

Tổng cộng, Messi đã chơi 71 trận cho Inter Miami, ghi 59 bàn và 29 kiến tạo, phá vỡ nhiều kỷ lục trong lịch sử đội bóng và cả giải MLS.