Messi hướng tới kỷ lục danh hiệu

  • Thứ năm, 28/8/2025 19:00 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Lionel Messi sẽ có cơ hội nâng cao kỷ lục danh hiệu trong sự nghiệp của mình, khi lọt vào trận chung kết Leagues Cup 2025 cùng Inter Miami.

Lionel Messi trở lại mạnh mẽ sau chấn thương trước Orlando City.

Sáng 28/8, Messi lập cú đúp giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước Orlando City để giành vé vào chung kết Leagues Cup 2025. Siêu sao người Argentina sẽ dẫn dắt Inter Miami chạm trán Seattle Sounders ở trận chung kết Leagues Cup, hướng tới danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Hiện tại, Messi sở hữu 46 danh hiệu, kỷ lục của bóng đá thế giới, vượt xa các huyền thoại đứng sau như Dani Alves (43 danh hiệu) hay Cristiano Ronaldo (36 danh hiệu), Sergio Ramos (35 danh hiệu).

Nếu vô địch Leagues Cup 2025, Messi sẽ tiếp tục nâng cao kỷ lục danh hiệu trong sự nghiệp của mình. Và có lẽ phải rất lâu nữa, thế giới bóng đá mới có một cầu thủ tiến sát số danh hiệu của Leo.

Kể từ khi ký hợp đồng với Inter Miami vào hè 2023, Messi đưa đội bóng từ vị thế trung bình lên một thế lực tại MLS. Anh giành được 2 danh hiệu với đội bóng này, bao gồm Leagues Cup 2023 và Supporters Shield 2024, danh hiệu dành cho đội có thành tích tốt nhất mùa giải thường MLS, dựa trên điểm số sau 34 trận.

Tổng cộng, Messi đã chơi 71 trận cho Inter Miami, ghi 59 bàn và 29 kiến tạo, phá vỡ nhiều kỷ lục trong lịch sử đội bóng và cả giải MLS.

Tường Linh

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

    Facebook

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

