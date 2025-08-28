Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hậu vệ phải người Anh trải qua khởi đầu khó khăn tại Real Madrid, khi chưa thi đấu trọn vẹn 90 phút cho đội bóng mới kể từ đầu mùa La Liga 2025/26.

Khởi đầu khó khăn của Trent Alexander-Arnold tại Real Madrid, với việc bị dự bị và thay ra, phản ánh rõ sự bất mãn của anh.

Theo Marca, Alexander-Arnold không hài lòng, thậm chí có dấu hiệu bất mãn với HLV khi bị hạn chế cơ hội ra sân trong đội hình Real Madrid. Hậu vệ người Anh ngồi dự bị trong trận thắng 3-0 trước Real Oviedo ở vòng 2 La Liga hôm 25/8.

Thay vào đó, Alonso chọn Dani Carvajal cho vị trí ở đội hình xuất phát. Alexander-Arnold chỉ được tung vào sân ở phút 87 và không tạo ra dấu ấn đáng kể. Ban đầu, Alexander-Arnold được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ phải của Real Madrid sau khi gia nhập từ Liverpool vào mùa hè 2025.

Tuy nhiên, anh hiện gặp khó trong việc cạnh tranh với đội trưởng Carvajal. Trong các bài phỏng vấn, HLV Xabi Alonso từng nhấn mạnh rằng không có suất đá chính nào được đảm bảo cho vị trí hậu vệ phải, nhưng các nguồn tin nội bộ Real Madrid cho biết Carvajal là người đang được ưu tiên cho vị trí này.

Alexander-Arnold có thể cần kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội trên băng ghế dự bị, dù những gì xảy ra trong quá khứ cho thấy anh không dễ dàng chấp nhận điều này. Vào đầu mùa giải trước tại Liverpool, sau khi bị thay ra trong ba trận mở màn Premier League, Alexander-Arnold thể hiện sự bất mãn ra mặt trên băng ghế dự và trong phòng thay đồ Liverpool. Khi đó, HLV Arne Slot phải giải thích quyết định của mình, thừa nhận việc Alexander-Arnold bất mãn.

