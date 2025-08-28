Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tottenham muốn có Sancho

  • Thứ năm, 28/8/2025 19:00 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Jadon Sancho có thể chuyển đến Tottenham Hotspur trong giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Sancho gia nhập Manchester United từ Borussia Dortmund với giá 73 triệu bảng vào năm 2021, nhưng chỉ ghi 12 bàn sau 96 trận.

Theo Sky Sports, Manchester United đang gấp rút tìm người mua Sancho. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã liên hệ với Tottenham Hotspur về khả năng bán cầu thủ người Anh. Đội ngũ điều hành của Tottenham cũng ngỏ ý muốn có Sancho, nhưng chỉ với mức giá rẻ.

Với mức lương 300.000 bảng mỗi tuần, Sancho trở thành gánh nặng tài chính cho MU, và anh cũng không sẵn sàng giảm thu nhập để chuyển đến một đội bóng khác với mức lương thấp hơn. Điều này khiến các cuộc đàm phán trở nên phức tạp, dù một số đội bóng lớn ở châu Âu, bao gồm AS Roma và Juventus, rất nỗ lực để chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng này.

Theo Corriere dello Sport, Roma đưa ra đề nghị trị giá 19 triệu euro phí chuyển nhượng cộng thêm 5 triệu euro tiền thưởng thành tích cho Sancho, kèm theo mức lương lên tới 6,5 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, phí hoa hồng mà các đại diện của Sancho yêu cầu lên đến 10 triệu euro, con số khổng lồ khiến Roma và Juventus rút lui khỏi cuộc đua.

Về mặt tài chính, Tottenham có thể đáp ứng mức phí Roma đưa ra cho MU. Song, Sancho sẽ phải giảm sâu mức lương 300.000 bảng mỗi tuần hiện tại ở MU nếu đến "Gà trống". Đây là trở ngại lớn nhất để thương vụ này diễn ra.

Sau khi để mất Eze vào tay Arsenal và gặp khó ở vụ Savinho, đội ngũ điều hành của Tottenham đang gấp rút bổ sung một tiền vệ tấn công mới hè này, và cựu sao Borussia Dortmund có thể là mảnh ghép còn thiếu để nâng cao sức mạnh của CLB cho mùa giải hiện tại.

Tường Linh

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

  • Tottenham

    Tottenham

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

