Tottenham muốn có Sancho

Jadon Sancho có thể chuyển đến Tottenham Hotspur trong giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Sancho gia nhập Manchester United từ Borussia Dortmund với giá 73 triệu bảng vào năm 2021, nhưng chỉ ghi 12 bàn sau 96 trận.

Theo Sky Sports, Manchester United đang gấp rút tìm người mua Sancho. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã liên hệ với Tottenham Hotspur về khả năng bán cầu thủ người Anh. Đội ngũ điều hành của Tottenham cũng ngỏ ý muốn có Sancho, nhưng chỉ với mức giá rẻ.

Với mức lương 300.000 bảng mỗi tuần, Sancho trở thành gánh nặng tài chính cho MU, và anh cũng không sẵn sàng giảm thu nhập để chuyển đến một đội bóng khác với mức lương thấp hơn. Điều này khiến các cuộc đàm phán trở nên phức tạp, dù một số đội bóng lớn ở châu Âu, bao gồm AS Roma và Juventus, rất nỗ lực để chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng này.

Theo Corriere dello Sport, Roma đưa ra đề nghị trị giá 19 triệu euro phí chuyển nhượng cộng thêm 5 triệu euro tiền thưởng thành tích cho Sancho, kèm theo mức lương lên tới 6,5 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, phí hoa hồng mà các đại diện của Sancho yêu cầu lên đến 10 triệu euro, con số khổng lồ khiến Roma và Juventus rút lui khỏi cuộc đua.

Về mặt tài chính, Tottenham có thể đáp ứng mức phí Roma đưa ra cho MU. Song, Sancho sẽ phải giảm sâu mức lương 300.000 bảng mỗi tuần hiện tại ở MU nếu đến "Gà trống". Đây là trở ngại lớn nhất để thương vụ này diễn ra.

Sau khi để mất Eze vào tay Arsenal và gặp khó ở vụ Savinho, đội ngũ điều hành của Tottenham đang gấp rút bổ sung một tiền vệ tấn công mới hè này, và cựu sao Borussia Dortmund có thể là mảnh ghép còn thiếu để nâng cao sức mạnh của CLB cho mùa giải hiện tại.