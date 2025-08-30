Rooney sẽ là 'cứu tinh' của Sesko

Cựu tiền đạo Troy Deeney của Watford cho rằng tân binh Benjamin Sesko đang phải chịu áp lực lớn khi chơi không như kỳ vọng tại MU.

Sesko bị chỉ trích vì chưa thể ghi bàn cho MU. Ảnh: Reuters.

Dù thực hiện thành công quả phạt đền trước Grimsby ở vòng 2 League Cup hôm 28/8, Sesko vẫn là một trong những cầu thủ MU bị chỉ trích nặng nề nhất. Bộ phận người hâm mộ lên án việc Sesko là người thực hiện quả phạt đền thứ 10 trong loạt sút luân lưu, thay vì đứng ra nhận trách nhiệm sút những quả đầu tiên.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cựu tiền đạo Troy Deeney phân tích: "Cần phải nhìn nhận rằng việc chỉ trích Sesko là không công bằng. Cậu ấy mới chỉ 22 tuổi, đang làm quen với môi trường mới tại một câu lạc bộ lớn và không muốn làm mất lòng ai. Không ai kỳ vọng Sesko sẽ trở thành chuyên gia đá phạt đền ngay lập tức, và có thông tin cho rằng cậu ấy còn bị chuột rút trước khi sút phạt đền".

Sesko chỉ mới đến tập luyện và thi đấu cho MU được hai tuần. Việc hòa nhập trong thời gian ngắn tại một môi trường khắc nghiệt như hiện tại là điều không dễ dàng.

Sesko cần thêm thời gian thích nghi. Ảnh: Reuters.

Deeney tin rằng Sesko cần sự hỗ trợ của những cựu danh thủ, đặc biệt là Wayne Rooney, để giúp cải thiện sự tự tin tại MU.

"Ai sẽ dạy Sesko cách chơi bóng tại một câu lạc bộ lớn như MU? Không ai trong đội hình hiện tại có thể làm điều đó", Deeney phân tích. "Tại sao không nhờ Rooney giúp đỡ? Anh ấy có thể chia sẻ với Sesko cách mà mình đã thích nghi từ Everton sang MU, cũng như những vấn đề trong cuộc sống mà Rooney từng đối mặt. Chỉ cần 20 phút tập luyện thôi cũng sẽ tạo ra sự khác biệt".

Theo Deeney, Rooney có thể tổ chức một vài buổi tập với các tiền đạo MU hiện tại. Những mẹo từ một huyền thoại như Rooney có thể giúp Sesko và đồng đội cải thiện kỹ năng và tinh thần thi đấu.

Sesko đang trải qua một sự thay đổi lớn trong cuộc sống, từ môi trường thi đấu đến áp lực từ truyền thông. Deeney cho rằng người hâm mộ nên kiên nhẫn hơn với tiền đạo 22 tuổi này.

