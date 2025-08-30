MU nhận cú sốc vụ Antony

Real Betis tuyên bố không đạt được thỏa thuận nào với tiền vệ Antony và Manchester United, đồng thời rút lại lời đề nghị chuyển nhượng, chỉ 2 ngày trước khi phiên chợ hè 2025 khép lại.

Real Betis xác nhận không đạt thỏa thuận với Antony, tạo ra thế bế tắc với Manchester United.

Trong một thông báo được Marca dẫn lại, đại diện của Betis khẳng định: “Không có thỏa thuận nào được ký kết với Antony hay Manchester United, và chúng tôi đã rút lại lời đề nghị. CLB không đủ khả năng chi trả mức phí chuyển nhượng, lương của cầu thủ cũng như các khoản tiền Manchester United yêu cầu để hoàn tất thương vụ”.

Theo AS, lời tuyên bố này khiến ban lãnh đạo Manchester United sốc nặng, bởi CLB nước Anh tưởng như hoàn tất việc để cầu thủ rời đi hè này. Vụ chuyển nhượng Antony trải qua những diễn biến kịch tính chỉ trong hai ngày 29 và rạng sáng 30/8.

Ban đầu, Manchester United chấp thuận đề nghị mượn cầu thủ bao gồm điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 25 triệu euro. Sau đó, họ cho phép Antony di chuyển đến Tây Ban Nha để hoàn tất các điều khoản cá nhân.

Tuy nhiên, đến giờ chót, Betis cảm thấy không thể đáp ứng mức lương Antony yêu cầu, đồng thời cho rằng phí mua đứt cầu thủ quá cao. Đội bóng Tây Ban Nha hy vọng cầu thủ sẽ giảm lương hoặc Manchester United sẽ tiếp tục giảm giá. Hiển nhiên, "Quỷ đỏ" từ chối.

Điều này khiến Real Betis đột ngột tuyên bố rút lui khỏi thương vụ. Phía Manchester United hy vọng đây chỉ là chiến thuật đàm phán của Betis. Song, phát biểu của CLB La Liga đẩy "Quỷ đỏ" rơi vào thế bế tắc khi phiên chợ hè 2025 sắp khép lại vào ngày 1/9.