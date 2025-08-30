Điều gì đang phá hỏng cuộc cách mạng MU?

Manchester United hô hào cả mùa hè về một “cuộc cách mạng văn hóa”.

MU đang chạm đáy thất vọng.

Sau 12 năm khủng hoảng kể từ khi Sir Alex Ferguson rời ghế, sau mùa giải tệ hại nhất trong hơn nửa thế kỷ, Old Trafford cần một cú sốc để hồi sinh. Ruben Amorim được chọn để làm người khởi xướng.

Kế hoạch không thành

Ông lập ra “biệt đội bom” để gạt bỏ những kẻ không phù hợp, dựng lên một nhóm thủ lĩnh sáu người nhằm cải thiện kỷ luật, gắn kết phòng thay đồ. Hơn 200 triệu bảng đổ vào những tân binh phục vụ hệ thống 3-4-2-1 mà ông tâm đắc.

Carrington được nâng cấp 50 triệu bảng để trở thành tổ hợp huấn luyện hiện đại bậc nhất châu Âu. Mọi chi tiết đều cho thấy MU muốn mở ra một kỷ nguyên mới.

Thế nhưng, chỉ vài tuần sau, những vấn đề cũ đã phơi bày trần trụi. Một điểm sau hai vòng Premier League trước Arsenal và Fulham. Và rồi, thảm họa Carabao Cup: thua Grimsby Town – đội bóng hạng Tư – trên loạt luân lưu sau khi bị dẫn trước 2-0.

Một vết nhơ lịch sử, bởi đây là lần đầu tiên MU gục ngã trước một CLB League Two. Đội hình đá chính trị giá hơn 400 triệu bảng hóa thành đống vụn nát trên sân Blundell Park.

Ruben Amorim đang đối mặt với sự chỉ trích.

Quan trọng hơn cả là hình ảnh và thái độ. Amorim từng thừa nhận trong chuyến du đấu hè rằng ông “sợ phải đến sân mùa trước vì không biết điều gì sẽ xảy ra”. Lời thú nhận ấy nghe chẳng khác nào một sự bỏ cuộc trong tư tưởng.

Và tại Grimsby, ông lại ẩn mình trong khu kỹ thuật khi loạt sút luân lưu căng thẳng diễn ra - hành động trái ngược hoàn toàn với chuẩn mực một nhà lãnh đạo. Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho hay thậm chí David Moyes, chẳng ai có thể tưởng tượng họ cúi đầu né tránh trong khoảnh khắc then chốt.

Amorim đang mất tất cả?

Sau trận, Amorim bóng gió rằng các cầu thủ “nói rất rõ bằng màn trình diễn”, như muốn ám chỉ sự bất đồng với chính học trò. Đó là tín hiệu nguy hiểm, bởi một HLV đang xây dựng “văn hóa mới” không thể tách mình ra khỏi tập thể.

Năm ngoái, Amorim từng mô tả MU “có lẽ là đội bóng tệ nhất trong lịch sử CLB”. Bây giờ, lại là thông điệp về một “giới hạn” đã chạm tới. Cách ông liên tục xa rời cầu thủ chỉ khiến vết rạn thêm lớn.

Và không thể lấy lý do “chưa có thời gian”. Đây đã là đội bóng của Amorim, với hàng trăm triệu bảng đầu tư. Sau 21 trận ở Premier League, tỷ lệ thắng của ông chỉ là 24,1% - bằng với Neil Warnock, HLV hai lần xuống hạng. Những con số phơi bày thực tế rằng lời hứa “thời kỳ tươi sáng sẽ đến” vẫn chỉ là lời hứa.

Sesko vẫn chưa có bàn thắng cho MU.

Những tân binh - vốn được kỳ vọng dẫn dắt kỷ nguyên mới - cũng đang trở thành gánh nặng. Benjamin Sesko, bản hợp đồng 74 triệu bảng, chỉ dám nhận sút ở lượt cuối cùng loạt luân lưu, khi cả thủ môn đã phải bước lên. Một trung phong hàng đầu không thể né tránh trách nhiệm như thế. Trước đó, anh cũng mờ nhạt ở cả Arsenal lẫn Fulham.

Bryan Mbeumo và Matheus Cunha - hai mục tiêu chuyển nhượng chủ chốt - ghi dấu bằng… những quả phạt đền hỏng ăn. Mbeumo gỡ bàn, rồi sút thành công một lần, nhưng cú đá chạm xà ngang ở lượt quyết định đã dập tắt hi vọng.

Cunha thì bỏ lỡ khi MU có lợi thế. Cả hai, thay vì mở ra một kỷ nguyên tấn công mới, đang phải vật lộn với chính áp lực tại Old Trafford.

Hệ quả dây chuyền là Bruno Fernandes, thủ quân và cầu thủ hay nhất CLB, bị kéo lùi quá sâu. Khi mất đi vị trí số 10, Bruno đánh mất ảnh hưởng - bằng chứng là cú sút hỏng penalty ở Fulham. Dù nỗ lực vực dậy đội bóng ở hiệp hai trận gặp Grimsby, anh cũng không thể khỏa lấp sự rối loạn chiến thuật mà Amorim gây ra.

Cuối tuần này, MU trở lại Old Trafford tiếp Burnley. Một chiến thắng là mệnh lệnh, bởi ngay sau kỳ nghỉ ĐTQG, họ sẽ phải đối mặt Man City và Chelsea. Thất bại nối dài sẽ nhanh chóng đẩy “dự án Amorim” vào vòng xoáy nghi ngờ, thậm chí ngay cả khi ban lãnh đạo chưa nghĩ đến việc thay đổi tức thì.

“Văn hóa mới” mà Amorim hô hào đang chực chờ sụp đổ chỉ sau vài trận. Bởi văn hóa không thể chỉ xây bằng các quy tắc, bằng nhóm thủ lĩnh hay những bảng hợp đồng đắt đỏ. Nó phải được dẫn dắt bởi niềm tin, khí chất và sự gắn kết. Và đó chính là những thứ Amorim chưa chứng minh được ở Old Trafford.