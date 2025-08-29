CLB vừa hạ MU được định giá thua xa Nam Định

Grimsby Town, đội vừa loại MU ở vòng 2 League Cup hôm 28/8, có giá trị đội hình thua kém nhiều câu lạc bộ tại V.League 2025/26.

Grimsby tạo nên kỳ tích ở League Cup. Ảnh: Reuters.

Theo Transfermarkt, Grimsby có tổng giá trị đội hình là 3,6 triệu euro. Con số này thấp hơn 6 đội đang chơi ở V.League, bao gồm Nam Định (9,81 triệu euro), Công an Hà Nội (6,8 triệu euro), Hà Nội FC (5,9 triệu euro), Công an TP.HCM (5,38 triệu euro), Thể Công - Viettel (4,13 triệu euro) và Ninh Bình (3,78 triệu euro).

Giá trị đội hình của Nam Định, đội được định giá cao nhất V.League, cao gấp 2,7 lần so với Grimsby. Christy Pym, cầu thủ đắt giá nhất của Grimsby, chỉ được Transfermarkt định giá 350.000 euro. Con số này kém xa Percy Tau, tiền đạo vừa gia nhập Nam Định và được định giá 1 triệu euro.

Phần lớn đội hình của Nam Định đều có mức định giá nhỉnh hơn Grimsby. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được định giá 650.000 euro, cao hơn tất cả cầu thủ của Grimsby.

Xuân Son được định giá cao hơn nhiều cầu thủ Grimsby. Ảnh: Nam Định

Những ngoại binh khác của Nam Định cũng đều có giá trị cao hơn phía Grimsby, bao gồm Njabulo Blom (950.000 euro), Caique (800.000 euro), Mitchel Dijks, Mahmoud Eid và Caio Cesar (cùng 600.000 euro).

Trên bảng xếp hạng chỉ số của Opta, vị trí của Grimsby là 1.304, thấp hơn cả Nam Định (996), Công an Hà Nội (1.018) và Hà Nội FC (1.268).

Tuy nhiên, điều Grimsby đã làm khiến dư luận thế giới ngỡ ngàng khi hạ MU với tỷ số 12-11 trên chấm phạt đền, qua đó điền tên vào vòng 3 League Cup hôm 28/8.

So với tập thể chỉ có giá 3,6 triệu euro của Grimsby, dàn sao bên phía MU được Transfermarkt định giá đến 887 triệu euro. Charles Vernam và Tyrell Warren, hai cầu thủ ghi bàn cho Grimsby, có mức định giá lần lượt là 100.000 và 175.000 euro. Con số này bằng vỏn vẹn 1 tuần lương của nhiều cầu thủ MU.

