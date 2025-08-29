Lá thăm 'ác mộng' của Real Madrid tại Champions League

Real Madrid được đánh giá sẽ có trải nghiệm không hề dễ chịu khi phải làm khách trên sân của Kairat FC ở vòng phân hạng Champions League.

Real Madrid đối đầu Kairat ở tận Kazakhstan. Ảnh: Reuters.

Kairat trở thành một trong tám đối thủ của Real Madrid ở vòng phân hạng Champions League, bên cạnh những Man City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiakos và Monaco.

Kairat trở thành hiện tượng thú vị tại Champions League khi lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng phân hạng. Đại diện Kazakhstan còn gây sự chú ý lớn khi đặt đại bản doanh ở Almaty, thành phố nằm sát biên giới Trung Quốc. Nơi đây trở thành điểm đến không CLB nào ở châu Âu muốn đặt chân tới vì quá xa lục địa già.

Onefootball ước tính tập thể Real Madrid phải di chuyển quãng đường lên đến 6.420 km để đối đầu Kairat tại sân Central, Kazakhstan. Điều này sẽ bào mòn thể lực thầy trò Xabi Alonso trong giai đoạn khắc nghiệt của mùa giải.

Bay từ Madrid, Munich hay London tới Kazakhstan có thể kéo dài hơn 8 tiếng, cộng thêm chênh lệch múi giờ và thời tiết khắc nghiệt. Chính vì vậy, khi Kairat xuất hiện trong lễ bốc thăm, đó gần như là “cái tên bị xa lánh” mà mọi ông lớn cầu mong né tránh.

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh cầu thủ Kairat ăn mừng khi biết một trong các đối thủ của mình tại vòng phân hạng Champions League là Real Madrid. Nhiều người ôm đầu với vẻ ngỡ ngàng, dường như không tin vào điều đang xảy ra.

