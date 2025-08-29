Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lá thăm 'ác mộng' của Real Madrid tại Champions League

  • Thứ sáu, 29/8/2025 07:30 (GMT+7)
Real Madrid được đánh giá sẽ có trải nghiệm không hề dễ chịu khi phải làm khách trên sân của Kairat FC ở vòng phân hạng Champions League.

Real Madrid đối đầu Kairat ở tận Kazakhstan. Ảnh: Reuters.

Kairat trở thành một trong tám đối thủ của Real Madrid ở vòng phân hạng Champions League, bên cạnh những Man City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiakos và Monaco.

Kairat trở thành hiện tượng thú vị tại Champions League khi lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng phân hạng. Đại diện Kazakhstan còn gây sự chú ý lớn khi đặt đại bản doanh ở Almaty, thành phố nằm sát biên giới Trung Quốc. Nơi đây trở thành điểm đến không CLB nào ở châu Âu muốn đặt chân tới vì quá xa lục địa già.

Onefootball ước tính tập thể Real Madrid phải di chuyển quãng đường lên đến 6.420 km để đối đầu Kairat tại sân Central, Kazakhstan. Điều này sẽ bào mòn thể lực thầy trò Xabi Alonso trong giai đoạn khắc nghiệt của mùa giải.

Bay từ Madrid, Munich hay London tới Kazakhstan có thể kéo dài hơn 8 tiếng, cộng thêm chênh lệch múi giờ và thời tiết khắc nghiệt. Chính vì vậy, khi Kairat xuất hiện trong lễ bốc thăm, đó gần như là “cái tên bị xa lánh” mà mọi ông lớn cầu mong né tránh.

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh cầu thủ Kairat ăn mừng khi biết một trong các đối thủ của mình tại vòng phân hạng Champions League là Real Madrid. Nhiều người ôm đầu với vẻ ngỡ ngàng, dường như không tin vào điều đang xảy ra.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.

  Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    Thành lập: 1/11/1897
    Thành lập: 1/11/1897
    Sân vận động: Juventus Arena

