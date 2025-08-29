Man Utd có cơ hội lập kỷ lục chơi nhàn nhất trong lịch sử

Trận thua Grimsby Town tại vòng 2 Carabao Cup là nỗi xấu hổ của Man Utd. Tuy nhiên, nó lại giúp "Quỷ đỏ" mở ra cơ hội tạo kỷ lục được đá nhàn hạ nhất trong lịch sử.

Đây mới chỉ là lần thứ ba trong 30 năm Manchester United bị loại ngay từ vòng hai. Trước đó, họ từng bị York City (hạng ba) loại ở mùa 1995/96 và MK Dons (cũng hạng ba) loại ở mùa 2014/15.

Tin vui cho CĐV Manchester United là dù bị loại sớm ở Cúp Liên đoàn 2 năm đó, họ chơi thành công tại Premier League. Cụ thể, mùa 1995/96, đội bóng của HLV Alex Ferguson nhờ bị loại sớm tại Cúp Liên đoàn và cả UEFA Cup (vòng 1) nên đã tập trung để giành cú đúp cuối mùa. Họ vô địch Anh với 82 điểm sau 38 vòng và đoạt FA Cup.

Còn mùa giải 2014/15, dù phải đối mặt với mùa giải trắng tay nhưng Man Utd vẫn thành công trong việc trở lại top 4. Mùa giải đó, "Quỷ đỏ" có 70 điểm và giành vé dự Champions League sau 1 năm vắng bóng.

Việc bị loại sớm ở vòng 2 Carabao Cup đồng nghĩa với việc đội bóng của Amorim chỉ còn tối đa 45 trận mùa này (nếu đi đến chung kết FA Cup). Kể từ năm 1959, chỉ có một mùa Manchester United đá ít trận hơn: 44 trận mùa 2014/15.

Sở dĩ năm nay Man Utd đá ít trận vì họ hoàn toàn không phải dự đấu trường châu Âu (giống như mùa giải 2014/15). Tuy nhiên, mùa giải năm đó, "Quỷ đỏ" lọt tới vòng 6 FA Cup (vòng 1/8) nên đá 5 trận FA Cup.

Với tình hình rệu rã của Man Utd hiện nay, việc bị loại sớm tại FA Cup sau 1-2 trận là điều rất dễ xảy ra. Khi đó, đội chủ sân Old Trafford sẽ phá sâu kỷ lục trong lịch sử của CLB.