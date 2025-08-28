Khoảnh khắc nhục nhã của triều đại Amorim ở MU

Hình ảnh Ruben Amorim cúi gằm trong khu kỹ thuật ở Blundell Park trở thành biểu tượng mới cho nỗi nhục của Manchester United.

Bị loại bởi Grimsby Town - đội bóng hạng Tư - ở vòng 2 Carabao Cup rạng sáng 28/8, “Quỷ đỏ” lại chìm sâu vào khủng hoảng, phơi bày sự thật phũ phàng: công cuộc tái thiết 200 triệu bảng vẫn chưa đưa CLB trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Carabao Cup chưa bao giờ là thước đo cuối cùng của thành công, nhưng với một CLB như Manchester United, việc bị loại bởi đối thủ League Two lại phơi bày sự suy sụp không thể chối cãi. Đêm tại Blundell Park sẽ còn được người dân Grimsby kể lại như một chiến công huyền thoại, còn với United, đó là chương mới trong “ngôi đền ô nhục” bên cạnh MK Dons, York City hay Bournemouth.

Điều ám ảnh hơn cả là hình ảnh Ruben Amorim ngồi gục trong khu kỹ thuật, tránh né ánh nhìn, khi các học trò bước lên chấm 11 m. Nó không chỉ là một thất bại về chiến thuật, mà còn là sự sụp đổ về hình ảnh lãnh đạo - thứ mà một CLB giàu truyền thống như Man United cần hơn bao giờ hết.

Một bản lý lịch đáng báo động

Thống kê phơi bày rõ mức độ khủng hoảng. Kể từ khi Amorim đến Old Trafford:

Tỷ lệ thắng ở Premier League chỉ đạt 24,7% - thấp nhất trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson.

- thấp nhất trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Chỉ thắng 7/29 trận tại giải đấu số một nước Anh.

tại giải đấu số một nước Anh. Mùa 2024/25, Man United giành 42 điểm , thấp nhất lịch sử Premier League của CLB, ghi vỏn vẹn 44 bàn , kém cả thời David Moyes.

, thấp nhất lịch sử Premier League của CLB, ghi vỏn vẹn , kém cả thời David Moyes. Về đích thứ 15 , đánh dấu vị trí tệ nhất kể từ năm 1974/75 khi họ từng xuống hạng.

, đánh dấu vị trí tệ nhất kể từ năm 1974/75 khi họ từng xuống hạng. Tính từ đầu mùa giải 2024/25, chỉ có Genoa ở Serie A tệ hơn Man United về số lần không ghi bàn trong hiệp một.

Amorim đã cầm quân nhiều trận Premier League (29) hơn số điểm giành được (28).

Đáng buồn hơn, đối đầu các CLB Anh ở đấu trường cúp, Amorim thắng duy nhất Arsenal trên loạt penalty tại FA Cup, còn lại là thất bại trước Tottenham, Fulham và mới nhất - Grimsby.

Man United không thể viện lý do thiếu lực lượng. Mùa hè vừa qua, Amorim được cấp 200 triệu bảng để mua ba tân binh tấn công: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Nhưng khi bước vào loạt sút luân lưu ở Grimsby, chính hai ngôi sao ấy đều trở thành tội đồ - Cunha sút hỏng, Mbeumo đá trượt quả quyết định.

Sự cứng nhắc trong triết lý 3-4-2-1 của Amorim đẩy MU xuống vực thẳm.

Sự cứng nhắc trong triết lý 3-4-2-1 của Amorim mới là mấu chốt. Man United xây dựng lại cấu trúc nhân sự xoay quanh hệ thống này, loại bỏ vai trò của những cầu thủ chạy cánh truyền thống. Hệ quả là những Jadon Sancho, Antony và thậm chí cả Marcus Rashford trở thành “người thừa”, giá trị chuyển nhượng sụt giảm thảm hại.

Ngay cả những tài năng trẻ từng được xem là tương lai của CLB cũng bị ảnh hưởng. Alejandro Garnacho bị đẩy ra rìa và giờ ngấp nghé rời Old Trafford để sang Chelsea. Kobbie Mainoo - niềm hy vọng bản địa - cũng cảm thấy bị bỏ rơi đến mức sẵn sàng ra đi nếu có lời mời phù hợp.

Nếu một hệ thống khiến cầu thủ trẻ bản địa mất niềm tin, câu hỏi phải đặt ra: liệu hệ thống ấy có xứng đáng để United đánh đổi cả tương lai?

Trong khi Amorim sa lầy trong triết lý cố định, đối thủ của ông lại chứng minh điều ngược lại. Ở vòng 2 Premier League, Fulham của Marco Silva lật ngược tình thế trước chính Man United bằng chỉ một sự điều chỉnh nhỏ ở hàng tiền vệ. Sự linh hoạt ấy chính là điều “Quỷ đỏ” thiếu.

Amorim từng thành công ở Sporting, nơi ông có thể phát triển tài năng trẻ trong môi trường ít khắc nghiệt hơn. Nhưng Premier League không phải Bồ Đào Nha. Ở đây, những triết lý bóng đá cứng nhắc thường nhanh chóng bị bắt bài, và điều đó đang diễn ra với Man United.

Gánh nặng trên vai lãnh đạo

Trách nhiệm không chỉ dồn lên Amorim. Sir Jim Ratcliffe, Omar Berrada và Jason Wilcox là những người đặt cược vào ông, thay vì chọn Thomas Frank, Marco Silva hay Graham Potter theo đề xuất của Dan Ashworth. Họ cũng là những người bay sang Lisbon để thuyết phục Amorim “hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ”.

Kết quả sau gần một năm? 17 chiến thắng trong 45 trận - một con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng tái thiết.

Ghế HLV của Ruben Amorim đang lung lay.

Sự kiên nhẫn ở Old Trafford vốn chẳng bao giờ vô tận. Và khi hình ảnh một HLV cúi gằm trong loạt penalty được phát đi toàn cầu, uy tín của dự án này cũng lao dốc theo.

Man United sẽ tiếp Burnley cuối tuần này - trận đấu được coi như “phải thắng”. Nhưng ngay cả một chiến thắng cũng khó xóa nhòa ký ức tủi hổ ở Grimsby. Tương lai của Amorim mịt mờ hơn bao giờ hết.

Câu hỏi đặt ra không chỉ là ông còn được bao nhiêu cơ hội, mà còn là: Man United có dám thừa nhận sai lầm và thay đổi? Nếu tiếp tục bám víu vào một dự án đang rạn nứt, “Quỷ đỏ” có nguy cơ bị đẩy sâu hơn vào vòng xoáy khủng hoảng.

Một CLB từng đứng trên đỉnh châu Âu không thể chấp nhận việc trở thành trò cười của bóng đá Anh. Nhưng muốn thoát khỏi vòng xoáy ấy, Man United cần nhiều hơn là một HLV trẻ với triết lý cứng nhắc. Họ cần một tầm nhìn rõ ràng, một sự quyết đoán ở thượng tầng và trên hết - một người đủ bản lĩnh để ngồi thẳng lưng ở những thời khắc khốc liệt, chứ không phải cúi gằm tránh né như đêm Grimsby.

Trận thua ở Grimsby không chỉ là một “tai nạn” cúp quốc nội, mà là biểu tượng của khủng hoảng. Với tỷ lệ thắng chưa tới 25%, vị trí 15 ở Premier League, 200 triệu bảng bị hoang phí và những tài năng trẻ chán nản, Amorim đang đứng bên bờ vực. Tương lai của Amorim - và cả dự án tái thiết Man United - sẽ được định đoạt không phải bằng lời hứa, mà bằng hành động ngay từ những vòng đấu tới.