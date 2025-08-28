Cầu thủ vô danh loại MU là người cũ ở Carrington, bạn thân Rashford

Tyrell Warren, cựu học viên MU, trở thành người hùng của Grimsby Town khi góp công lớn hạ gục đội bóng cũ ở vòng 2 Carabao Cup rạng sáng 28/8.

Tyrell Warren trưởng thành từ lò đào tạo MU và có mối quan hệ thân thiết với Rashford.

Warren là bạn thân của Marcus Rashford và từng được HLV Jose Mourinho chỉ dạy, song cầu thủ này trở thành cơn ác mộng của chính MU. Chân sút 26 tuổi ghi bàn thắng thứ 2 cho Grimsby. Anh còn thực hiện thành công quả 11 m giúp Grimsby giành vé vào vòng 3 với tỷ số 12-11 chung cuộc (hòa 2-2 sau 90 phút).

Với Warren, đây là khoảnh khắc trọn vẹn khi anh từng lớn lên ở học viện MU, thi đấu cạnh những Marcus Rashford và Scott McTominay. Sau khi bị MU thải loại năm 2019, Warren gia nhập Salford City rồi tiếp tục sự nghiệp tại Grimsby. Dù không thành công ở Old Trafford, Warren vẫn nhớ rõ những gì anh học được từ các HLV hàng đầu, gồm việc tham gia vào buổi tập đội một của HLV Mourinho khi mới 17 tuổi.

Chia sẻ với Manchester Evening News, Warren nhớ lại: "Đó là trải nghiệm điên rồ. Tôi không nghĩ mình có cơ hội này. Sau kỳ nghỉ hè, Nicky Butt thông báo tôi sẽ tập với đội một, khiến tôi khá bất ngờ".

Warren không có cơ hội ra sân cho đội một nhưng thừa nhận bản thân học hỏi rất nhiều từ Mourinho và các đồng đội, đặc biệt về cường độ và chất lượng các buổi tập.

Warren từng có cơ hội tập luyện với đội một MU dưới thời Mourinho.

Nhiều cầu thủ Warren sát cánh ở học viện như Rashford, McTominay, Axel Tuanzebe, Dean Henderson và Cameron Borthwick-Jackson được đôn lên đội một. Rashford hiện khoác áo Barcelona dưới dạng cho mượn và vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Warren. Hai người thậm chí tập luyện cùng nhau trong kỳ nghỉ hè 2025.

Warren nói về người bạn thân: "Chúng tôi thân thiết từ khi còn nhỏ, chơi bóng cùng nhau ở Manchester. Rashford luôn đến xem tôi thi đấu và không bao giờ quên tình bạn".

Trong khi đó, MU của Ruben Amorim tiếp tục chạm đáy thất vọng. Sau 3 trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới, "Quỷ đỏ" chưa biết thắng. Theo The Times, HLV Amorim nguy cơ bị sa thải nếu tình hình không cải thiện.