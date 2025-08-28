Chênh lệch giá trị khó tin giữa MU và Grimsby

Tổng giá trị đội hình của Grimsby kém xa MU, nhưng đại diện ở League Two lại có chiến thắng ngoạn mục trên sân nhà để đi tiếp tại vòng 2 League Cup rạng sáng 28/8.

MU để thua gây sốc trước Grismby. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 28/8, MU hòa 2-2 trước Burnley ở thời gian thi đấu chính thức, sau đó thua 11-12 ở loạt luân lưu và bị loại ngay vòng 2 League Cup.

Daily Mail ước tính tổng giá trị đội hình của Grimsby chỉ ở mức 3,1 triệu bảng, trong khi của MU lên đến 769 triệu bảng. Charles Vernam và Tyrell Warren, hai cầu thủ ghi bàn cho Grimsby, có mức định giá lần lượt là 86.000 và 150.000 bảng. Con số này bằng vỏn vẹn 1 tuần lương của nhiều cầu thủ MU.

Riêng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, "Quỷ đỏ" chi đến 250 triệu bảng, con số gấp rất nhiều lần giá trị đội hình của Grimsby. Tuy nhiên, bộ ba tân binh Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha đều gây thất vọng lớn ở trận vừa qua.

Phát biểu sau trận, HLV David Artell của Grimsby vui sướng vì thành tích vượt kỳ vọng. Ông nói: "Chúng tôi có một nhóm cầu thủ tuyệt vời, những người muốn chơi cho câu lạc bộ này, muốn sống ở khu vực này và không ngừng cải thiện mỗi ngày".

Tại League Two, Grimsby cũng có phong độ khá tốt khi bất bại từ đầu mùa sau 5 vòng đấu, trong đó có 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, MU hứng chịu chỉ trích vì màn trình diễn kém của các ngôi sao. HLV Amorim còn đối diện nguy cơ bị sa thải nếu thua Burnley ở vòng 3 Premier League vào ngày 30/8.

