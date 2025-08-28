Bruno Fernandes bị sốc khi MU thua Grismby

Bruno Fernandes lộ biểu cảm thất vọng khi MU để thua Grimsby trên chấm luân lưu ở ngay vòng 2 League Cup rạng sáng 28/8.

Vẻ mặt thất vọng của Bruno Fernandes sau các bàn thua của MU.

Trong cuộc đối đầu này, Bruno Fernandes được HLV Ruben Amorim xếp ngồi dự bị, nhường chỗ cho Kobbie Mainoo. Ngay trong hiệp một, Grimsby Town bất ngờ dẫn trước 2-0.

Sau bàn mở tỷ số của Charles Vernam bên phía Grimsby, máy quay ghi lại khoảnh khắc Bruno chắp tay biểu lộ nỗi thất vọng trước sai lầm của hàng thủ. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Tyrell Warren ghi bàn thứ hai cho Grimsby, tận dụng sai lầm của thủ môn Andre Onana.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Amorim buộc phải tung Bruno vào sân thay hậu vệ trẻ Fredricson, giúp "Quỷ đỏ" chơi khởi sắc và ghi 2 bàn do công của Bryan Mbeumo và Harry Maguire. Tuy nhiên, MU lại để thua với tỷ số 11-12 trên chấm luân lưu và bị loại ngay vòng 2 League Cup.

Một mình Bruno không cứu được MU.

Nhận định trên Sky Sports, bình luận viên Alan Smith đã chỉ trích: "Không thể tin được Grimsby lại có nhiều khoảng trống như vậy. MU đang rối ren và thiếu tổ chức. Đây là một màn trình diễn tệ hại cho cả MU và Onana, không có dấu hiệu nào cho thấy họ có thể cải thiện".

Cựu danh thủ MU khác là Phil Jones cũng đã tóm gọn tình hình sau hiệp một: "Đây là một hiệp đấu rất khó khăn cho MU. Thủ môn (Onana) không thể hiện được gì nổi bật. Họ gặp khó khăn trong việc tạo ra những pha tấn công, trong khi Grimsby thì xuất sắc."

MU sẽ trở lại Premier League để đối đầu Burnley tại vòng 3 vào ngày 30/8.

