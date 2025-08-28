Manchester United và Chelsea đang tiến gần tới thỏa thuận đưa Alejandro Garnacho rời Old Trafford trong thương vụ trị giá 35–40 triệu bảng.

MU sẵn sàng bán Garnacho cho Chelsea với giá 40 triệu bảng.

Cầu thủ 21 tuổi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, nhưng Chelsea coi đây là một khoản đầu tư hợp lý cho một tài năng trẻ đã khẳng định bản thân ở Premier League. Mức giá được định ra sau khi MU lấy thương vụ Arsenal chi 50 triệu bảng mua Noni Madueke từ chính Chelsea làm tham chiếu.

Với Garnacho, quyết định này có thể định đoạt tương lai sự nghiệp. Anh cần một bến đỗ mới để giành suất dự World Cup 2026 cùng Argentina, nơi Lionel Messi sẽ bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Dù từng là niềm hy vọng lớn ở Old Trafford, Garnacho hiện đối mặt ngã rẽ sớm sau mâu thuẫn với ban huấn luyện.

Trong khi đó, MU cũng lên kế hoạch thanh lọc lực lượng mạnh tay. Rasmus Højlund đang tiến gần tới Napoli, Antony có thể cập bến Real Betis, còn Kobbie Mainoo là người duy nhất trong nhóm tài năng trẻ “thế hệ Ten Hag” tạm thời chưa bị rao bán, dù cơ hội ra sân của anh cũng rất hạn chế.

Với Chelsea, Garnacho sẽ bước vào môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi mọi bản hợp đồng đều phải chứng minh giá trị ngay lập tức. Jadon Sancho từng là “người thừa” ở MU và không thể trụ lại tại Stamford Bridge. Garnacho giờ đứng trước bài toán tương tự: hoặc tỏa sáng để cứu vãn sự nghiệp, hoặc trượt dài trong danh sách những tài năng bị lãng phí.