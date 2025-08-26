Garnacho có bạn gái mới?

Tiền vệ Alejandro Garnacho của MU đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng một phụ nữ lạ mặt sau khi chia tay bạn gái Eva Garcia.

Garnacho xuất hiện cùng người phụ nữ lạ mặt trên phố.

Daily Mail chụp được khoảnh khắc Garnacho đi dạo phố với trang phục giản dị, trong khi cô bạn đồng hành của anh lại chọn bộ đồ thể thao nâu ôm sát. Hình ảnh này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi bạn gái Eva Garcia hủy theo dõi Garnacho trên Instagram. Cả hai được cho là đã chia tay bất chấp việc có một đứa con chung là Enzo.

Trước đây, Garnacho cũng từng bị đồn thổi có mối quan hệ tình cảm với người mẫu Tây Ban Nha, Ona Gonfaus. Cả hai được cho là đã có một chuyến du lịch cùng nhau.

Hiện tại, Garnacho vẫn tự tập luyện tại Anh để chờ cơ hội gia nhập Chelsea. Tiền vệ này từ chối nhiều đề nghị để đến sân Stamford Bridge thi đấu.

MU muốn thu về 50 triệu bảng, trong khi "The Blues" định giá cầu thủ chạy cánh này ở khoảng 30 triệu bảng. Chelsea muốn chờ đến ngày cuối kỳ chuyển nhượng để gây sức ép buộc MU bán rẻ Garnacho, sau khi biết được mong muốn của tiền vệ này.

Garnacho bị HLV Ruben Amorim loại khỏi hai trận đấu gặp Arsenal và Fulham tại Premier League. Ngoài Garnacho, hai cầu thủ khác cũng gặp tình cảnh tương tự là Antony và Jadon Sancho.

