'Chiến binh' Hà Lan thách thức V.League

Từ Serie A đến V.League, Mitchell Dijks coi quyết định gia nhập CLB Nam Định không chỉ là bước ngoặt sự nghiệp mà còn là thử thách cá nhân.

Mitchell Dijks vừa gia nhập CLB Nam Định.

Trong buổi trò chuyện đầu tiên với Tri Thức - Znews, cựu hậu vệ Bologna, Mitchell Dijks - người được cựu trung vệ Nguyễn Van Bakel giới thiệu sang V.League - đã chia sẻ về tuổi thơ khó khăn, áp lực của bóng đá và khát vọng viết nên lịch sử ở Thiên Trường.

Bước ngoặt lớn

- Anh đối đầu với rất nhiều tiền đạo hàng đầu trong sự nghiệp. Ai là đối thủ khó khăn nhất?

- Tôi từng chạm trán Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic… nhưng người khiến tôi gặp nhiều khó khăn nhất phải là Romelu Lukaku, thời anh ấy còn chơi cho Inter Milan. Sức mạnh và khả năng càn lướt của Lukaku thực sự ấn tượng.

- Từ châu Âu sang Việt Nam là một bước ngoặt lớn. Anh nhìn nhận thế nào về quyết định này?

- Đúng vậy, đây là một bước đi rất lớn. Tôi có một tuổi thơ khá khó khăn, không liên lạc với cha, mang nhiều tổn thương và phải trải qua quá trình dài để hàn gắn, vượt qua. Với tôi, đến Việt Nam không chỉ đơn thuần là bóng đá hay một đất nước tươi đẹp, mà còn là thử thách cho chính sự trưởng thành và phát triển cá nhân. Tôi có niềm tin vào bản thân và luôn muốn thử thách chính mình.

- Áp lực và kỳ vọng ở đây so với châu Âu ra sao?

- Ở đâu cũng có áp lực, có người hâm mộ. Nam Định liên tục nằm trong nhóm tranh chấp ngôi vô địch hai năm qua, nên dĩ nhiên CĐV kỳ vọng nhiều. Nhưng tôi cho rằng áp lực là điều cần thiết - nó buộc bạn phải vượt qua giới hạn và chơi tốt hơn.

- Ấn tượng đầu tiên của anh khi đặt chân đến Nam Định là gì?

- Trời nóng khủng khiếp (cười lớn). Nhưng con người ở đây thật tuyệt vời: thân thiện, ấm áp, biết ơn và đầy tự hào về đất nước của họ. Chỉ có giao thông thì… đông hơn Hà Lan gấp nhiều lần (cười).

Mitchell Dijks từng chơi bóng cho Ajax, Bologna...

- Anh có từng trải qua bầu không khí bóng đá sôi sục như ở Việt Nam?

- Tôi từng chơi cho Ajax, từng tham gia các trận Ajax - Feyenoord, hay ở Italy là Bologna - Fiorentina. Luôn có sự căng thẳng và máu lửa. Tôi thích điều đó, và rất vui khi thấy người hâm mộ Việt Nam cũng cuồng nhiệt không kém.

- Còn ẩm thực Việt Nam thì sao?

- Tôi đã thử rồi và rất thích. Lần đầu đi cùng người đại diện Việt Nam, anh ấy mừng lắm khi thấy tôi ăn ngon miệng. Tôi còn gọi thêm món và bo thêm cho tài xế taxi. Ông ấy sau đó đưa tôi đến một quán ăn Việt Nam đặc trưng - điều đó khiến tôi thấy vui và hào hứng ngay lập tức.

- Ai là người khiến anh cảm thấy thoải mái nhất trong phòng thay đồ?

- Mahmoud là một người rất thân thiện. Tôi thì dễ hòa đồng với tất cả, nhưng để có sự kết nối sâu hơn thì cần thêm thời gian, tôi mới ở đây khoảng một tuần thôi.

- Anh có nghĩ mình có thể giúp các cầu thủ trẻ ở Nam Định?

- Tôi có nhiều kinh nghiệm và luôn sẵn sàng chia sẻ. Vấn đề chỉ là ngôn ngữ có chút khó khăn. Nhưng cầu thủ trẻ luôn khát khao học hỏi, và tôi hy vọng mình có thể giúp họ phát triển hơn.

- Anh có biết về Rafaelson - ngôi sao lớn của Nam Định?

- Thành thật xin lỗi, tôi chưa từng nghe đến anh ấy trước đây.

"Tôi không quan tâm đến các tên tuổi của các CLB khác"

- Anh đã theo dõi các trận đấu ở V.League chưa? Và cảm nhận của anh thế nào?

- Có, tôi đã xem hai trận - một thắng 2-1 và một thua 1-2. Trình độ khá ổn, nhưng tôi thấy khó khăn nhất chính là thời tiết. Trận đấu ở đây có nhiều va chạm hơn, nhiều bóng dài hơn so với Hà Lan. Ở châu Âu, đặc biệt là Hà Lan, chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn.

- Nhiều CLB khác của V.League cũng mang về những tiền đạo tên tuổi. Anh nghĩ rằng đó sẽ là thách thức cho mình?

- Thực lòng mà nói, tôi không quan tâm đến tên tuổi của các CLB khác. Nếu họ có ngôi sao lớn, càng hay, vì khi đó tôi sẽ cho họ “vào túi quần” của mình thôi (cười).

Hậu vệ trái của Nam Định rất tự tin với cuộc phiêu lưu mới.

- Anh muốn được CĐV Nam Định nhớ đến như thế nào?

- Là một chiến binh Hà Lan. Tôi muốn họ nhìn thấy sự quyết liệt trong từng pha tranh chấp của tôi, và nhớ đến tôi như một người vừa là chiến binh, vừa là thủ lĩnh, vừa là người thầy.

- Thông điệp của anh gửi đến CĐV trước trận ra mắt ở Thiên Trường?

- Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây. Tôi sẽ dốc toàn bộ năng lượng, thi đấu hết mình và muốn viết nên lịch sử - trở thành cầu thủ Hà Lan đầu tiên của Nam Định. Tôi cần thời gian để lấy lại thể lực và quen với khí hậu, nhưng khi thích nghi rồi, tôi sẽ trở thành một “cỗ máy”.

- Nếu 10 năm sau, nhìn lại quãng thời gian này, anh sẽ nhắn gì cho chính mình?

- Tôi sẽ nói: 'Mitch, cậu đã làm đúng. Tôi rất tự hào về cậu. Cậu đã một mình bước đi, một mình đối diện thử thách, và đó là quyết định chính xác. Một bước tiến lớn, không chỉ trong bóng đá mà còn trong hành trình cá nhân'.