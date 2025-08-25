Tuần quyết định của Antony, Garnacho

Real Betis và Chelsea được cho là sẽ đẩy mạnh các thương vụ chuyển nhượng Antony và Alejandro Garnacho trong tuần cuối của chợ hè.

Antony có thể rời MU trong tuần này.

Theo AS, cuộc đàm phán giữa Betis và MU đang ở giai đoạn cuối, khi CLB La Liga hy vọng sẽ sớm thống nhất phí chuyển nhượng với "Quỷ đỏ". Antony rất muốn trở lại Tây Ban Nha, điều này khiến MU gặp khó khăn trong việc đàm phán. Trước đó, "Quỷ đỏ" ra giá 40 triệu euro cho bất kỳ CLB nào muốn có Antony.

Betis đang xem xét phương án mượn Antony, đồng thời đàm phán để giảm lương của cầu thủ. Một phương án khác là mua phần trăm quyền sở hữu Antony, với mức giá khoảng 20 triệu euro. Tuy nhiên, MU không mặn mà với phương án này mà chỉ muốn bán đứt Antony.

Fenerbahce cũng bày tỏ sự quan tâm đến Antony và sẵn sàng trả 40 triệu euro để mua đứt tiền đạo người Brazil. Điều này khiến Betis lo ngại về khả năng MU sẽ đổi ý vào phút chót.

Tình hình của Garnacho có phần tương tự Antony, khi anh chỉ muốn gia nhập Chelsea để tiếp tục chơi bóng ở Premier League và Champions League. Đội bóng của HLV Enzo Maresca sẵn sàng hành động ngay khi có thể thanh lý Nicolas Jackson hoặc Christopher Nkunku để dọn chỗ cho tài năng trẻ người Argentina.

MU muốn thu về 50 triệu bảng, trong khi "The Blues" định giá cầu thủ chạy cánh này ở khoảng 30 triệu bảng.

Garnacho, Antony và Jadon Sancho đều bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu của MU ở Premier League sau 2 vòng đấu.

