Thay đổi của Mbappe

HLV Xabi Alonso tiết lộ Kylian Mbappe đạt được bước ngoặt lớn về thể trạng sau FIFA Club World Cup 2025.

Mbappe từng sụt 4 kg tại Club World Cup do vấn đề dạ dày.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiết lộ cậu học trò tăng thêm 4 kg so với thời điểm gặp vấn đề về dạ dày ở giải đấu diễn ra trên đất Mỹ. Chính thay đổi này giúp tiền đạo người Pháp trở nên mạnh mẽ, dẻo dai và nguy hiểm hơn khi bước vào mùa giải mới.

Alonso chia sẻ: "Mbappe từng bị sụt cân ở Club World Cup, nhưng giờ cậu ấy lấy lại thể trạng. Khi duy trì được thể lực và khoảng cách hợp lý với đồng đội, cậu ấy thể hiện những phẩm chất tuyệt vời". Đây là chi tiết quan trọng, bởi trong lối chơi giàu tốc độ và pressing cao của Real Madrid, thể lực là yếu tố then chốt để duy trì cường độ.

Thực tế những màn trình diễn gần đây cho thấy Mbappe giữ được sự bùng nổ quen thuộc mà còn cải thiện khả năng phối hợp tập thể. Anh di chuyển thông minh, liên kết nhịp nhàng hơn, qua đó tạo nên nguy hiểm cho hàng công. Mbappe còn chống chịu tốt trong những pha va chạm.

Rạng sáng 25/8, Mbappe ghi 2 bàn giúp Real Madrid đánh bại Oviedo 3-0 ở vòng 2 La Liga. Đó là pha lập công thứ 3 của "Ninja Rùa" ở mùa giải năm nay. Kể từ khi cập bến sân Bernabeu, cựu sao PSG ghi tới 47 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo, trở thành đầu tàu trên hàng công.

Trong bối cảnh Real bước vào mùa giải với tham vọng lớn, sự thay đổi tích cực của Mbappe là chìa khóa quan trọng. Một Mbappe sung mãn, giàu năng lượng và hòa nhập tập thể giúp Real duy trì sức mạnh ở La Liga và tiến xa tại Champions League.