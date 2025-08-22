Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mbappe phá kỷ lục bán áo đấu của Ronaldo

  Thứ sáu, 22/8/2025 18:00 (GMT+7)
Kylian Mbappe nhanh chóng ghi dấu ấn sau khi chuyển sang khoác áo số 10 tại Real Madrid.

Mbappe tạo sức hút lớn ở Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo Euromericas Sports Marketing, áo số 10 của Mbappe tiêu thụ được hơn 350.000 chiếc trong vòng 48 giờ. Con số này phá kỷ lục trước đó thuộc về Cristiano Ronaldo với áo đấu số 7. Mức doanh thu mang về cho Real Madrid không được tiết lộ.

Đây không phải lần đầu tiên Mbappe tạo kỷ lục bán áo đấu tại Real Madrid. Mùa hè năm ngoái, khi Mbappe còn mặc áo số 9, El Chiringuito TV ghi nhận hơn 7.000 áo đấu in tên cầu thủ người Pháp được bán ra chỉ trong vòng 1 ngày, mang về doanh thu hơn 800.000 euro cho cửa hàng của "Los Blancos".

Theo ESPN, Mbappe từ lâu rất muốn khoác áo số 10 tại Real Madrid. Sau khi Luka Modric chia tay đội vào mùa hè này, ngôi sao người Pháp mới có vinh dự này.

Ở tuổi 26, Mbappe dần chứng minh lý do Real Madrid chọn anh làm gương mặt đại diện cho tương lai của đội bóng. Cựu sao PSG thi đấu ấn tượng trong 56 trận đấu cho CLB trên mọi đấu trường, với hơn 4.600 phút trên sân. Trong quãng thời gian này, Mbappe ghi tới 43 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo, trở thành đầu tàu trong hàng công của CLB.

Sự ổn định của Mbappe ở La Liga, Champions League và các đấu trường cúp đã chứng minh tầm quan trọng của đội trưởng tuyển Pháp tại sân Bernabeu chỉ sau 1 mùa gia nhập.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.

