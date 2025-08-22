Draxler: ‘PSG là một CLB điên rồ’

Julian Draxler, tiền vệ người Đức hiện khoác áo Al-Ahli (Qatar), đã có những chia sẻ thẳng thắn về quãng thời gian gắn bó cùng Paris Saint-Germain.

Julian Draxler ngạc nhiên với cách PSG tiêu tiền.

Gia nhập đội bóng thủ đô nước Pháp vào tháng 1/2017 với giá 40 triệu euro, cựu vô địch World Cup 2014 nhanh chóng chứng kiến PSG bước vào giai đoạn thay đổi lớn nhất lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với Le Parisien, Draxler không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhớ lại mùa hè 2017, thời điểm Neymar cập bến từ Barcelona với giá kỷ lục 222 triệu euro, chỉ vài tuần trước khi Mbappé được mang về từ Monaco với 180 triệu euro.

“PSG là một CLB điên rồ. Khi nghĩ đến việc họ chi 222 triệu cho Neymar và ngay sau đó 180 triệu cho Mbappe, bạn sẽ hiểu ở đó chẳng bao giờ có sự nhàm chán. Hai bản hợp đồng ấy đã thay đổi rất nhiều điều với tôi. Nhưng được chơi cùng họ cũng là niềm vinh dự. Với Neymar, tôi chưa từng thấy điều gì như thế trong đời. Còn với Kylian, tôi muốn tận mắt chứng kiến cậu ấy phát triển ra sao”, Draxler nói.

Draxler thừa nhận sáu tháng đầu tiên tại Paris là quãng thời gian tuyệt vời nhất sự nghiệp: “Đó có lẽ là những ngày đẹp nhất trong đời tôi. Chúng tôi chơi bóng với sự hứng khởi, với niềm vui thực sự trên sân”. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai siêu sao đã khiến vai trò của anh dần thay đổi.

Ngoài sân cỏ, cuộc sống ở Paris cũng không hề dễ dàng. Draxler tiết lộ gia đình từng gặp sự cố cướp hụt, điều trở thành chất xúc tác để anh quyết định rời nước Pháp.

“Không phải lúc nào cũng dễ dàng ra đường cùng con trai nhỏ. Tôi thường phải đội mũ để tránh bị nhận ra. Tôi không phải Neymar, nhưng chỉ cần chơi cho PSG, bạn rất khó có cuộc sống bình thường. Ở Qatar thì ngược lại, tôi được tự do và cảm thấy thoải mái hơn nhiều”, ngôi sao người Đức chia sẻ.

Dù vậy, nhìn lại quãng thời gian tại Parc des Princes, Draxler vẫn dành nhiều tình cảm cho PSG: “Tôi tự hào khi khoác lên mình chiếc áo ấy. PSG có chút điên rồ, nhưng cũng thật vĩ đại. Tôi yêu CLB đó, yêu bầu không khí và cách chúng tôi chơi bóng. Đó là một hành trình đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi”.