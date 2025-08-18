PSG khởi đầu vất vả tại Ligue 1

Rạng sáng 18/8, Paris Saint-Germain (PSG) mở màn mùa giải Ligue 1 2025/26 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước FC Nantes tại sân La Beaujoire.

Paris Saint-Germain khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Ligue 1 bằng chiến thắng, nhờ công của Vitinha.

Bàn thắng duy nhất của Vitinha ở phút 67, từ một cú sút xa giúp nhà đương kim vô địch châu Âu khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương nước Pháp với 3 điểm. Chỉ bốn ngày sau khi giành Siêu Cúp châu Âu nhờ chiến thắng kịch tính trên chấm luân lưu trước Tottenham, PSG bước vào trận mở màn Ligue 1 với chuyến làm khách trước Nantes.

HLV Luis Enrique thực hiện chính sách xoay vòng triệt để, khi tung ra 7 sự thay đổi trong danh sách xuất phát so với trận Siêu Cúp. Đội trưởng Marquinhos và Willian Pacho được cho nghỉ, nhường chỗ cho tân binh Illia Zabarnyi ra mắt ở vị trí trung vệ cùng Lucas Beraldo.

Warren Zaïre-Emery và Lucas Hernandez đảm nhận hai cánh, trong khi hàng tiền vệ gồm Vitinha, Fabián Ruiz và Kang-In Lee. Bộ ba tấn công được dẫn dắt bởi Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye và Gonçalo Ramos.

Trận đấu diễn ra với thế trận áp đảo của PSG, khi họ kiểm soát bóng tới 64% trong hiệp một. Tuy nhiên, Nantes có hàng thủ được tổ chức tốt khiến PSG gặp khó. Chỉ khi sang hiệp hai, Luis Enrique tung Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes và Désiré Doué vào sân, mới giúp PSG gia tăng sức ép và có bàn thắng khi Vitinha dứt điểm từ xa.

Với chỉ 12 cú sút (5 trúng đích) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 1,2 khi đối đầu Nantes, đội bóng của Luis Enrique cho thấy họ cần cải thiện nhiều vấn đề. Trước đó, ở trận Siêu Cúp châu Âu trước Tottenham, PSG cũng chơi không thuyết phục.

Những kết quả gần đây cho thấy PSG sẽ đối diện nhiều thách thức trong giai đoạn khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Ligue 1 và Champions League mùa này.