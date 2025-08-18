Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

PSG khởi đầu vất vả tại Ligue 1

  • Thứ hai, 18/8/2025 05:16 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 18/8, Paris Saint-Germain (PSG) mở màn mùa giải Ligue 1 2025/26 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước FC Nantes tại sân La Beaujoire.

Paris Saint-Germain khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Ligue 1 bằng chiến thắng, nhờ công của Vitinha.

Bàn thắng duy nhất của Vitinha ở phút 67, từ một cú sút xa giúp nhà đương kim vô địch châu Âu khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương nước Pháp với 3 điểm. Chỉ bốn ngày sau khi giành Siêu Cúp châu Âu nhờ chiến thắng kịch tính trên chấm luân lưu trước Tottenham, PSG bước vào trận mở màn Ligue 1 với chuyến làm khách trước Nantes.

HLV Luis Enrique thực hiện chính sách xoay vòng triệt để, khi tung ra 7 sự thay đổi trong danh sách xuất phát so với trận Siêu Cúp. Đội trưởng Marquinhos và Willian Pacho được cho nghỉ, nhường chỗ cho tân binh Illia Zabarnyi ra mắt ở vị trí trung vệ cùng Lucas Beraldo.

Warren Zaïre-Emery và Lucas Hernandez đảm nhận hai cánh, trong khi hàng tiền vệ gồm Vitinha, Fabián Ruiz và Kang-In Lee. Bộ ba tấn công được dẫn dắt bởi Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye và Gonçalo Ramos.

Trận đấu diễn ra với thế trận áp đảo của PSG, khi họ kiểm soát bóng tới 64% trong hiệp một. Tuy nhiên, Nantes có hàng thủ được tổ chức tốt khiến PSG gặp khó. Chỉ khi sang hiệp hai, Luis Enrique tung Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes và Désiré Doué vào sân, mới giúp PSG gia tăng sức ép và có bàn thắng khi Vitinha dứt điểm từ xa.

Với chỉ 12 cú sút (5 trúng đích) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 1,2 khi đối đầu Nantes, đội bóng của Luis Enrique cho thấy họ cần cải thiện nhiều vấn đề. Trước đó, ở trận Siêu Cúp châu Âu trước Tottenham, PSG cũng chơi không thuyết phục.

Những kết quả gần đây cho thấy PSG sẽ đối diện nhiều thách thức trong giai đoạn khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Ligue 1 và Champions League mùa này.

CĐV Palace phẫn nộ vì bị từ chối bàn thắng vào lưới Chelsea

Người hâm mộ Crystal Palace vô cùng phẫn nộ sau khi bàn thắng từ cú đá phạt của Eberechi Eze vào lưới Chelsea bị từ chối vì lỗi đứng rào sai khoảng cách.

8 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Paris Saint-Germain PSG FC Sergio Ramos Vitinha

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

Đọc tiếp

MU tam biet loi da buon ngu hinh anh

MU tạm biệt lối đá buồn ngủ

2 giờ trước 06:04 18/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Có những thất bại làm tổn thương, kéo cả một tập thể chìm sâu hơn trong khủng hoảng. Nhưng cũng có những thất bại lại mang đến niềm tin - dẫu mong manh - rằng con đường tái thiết đang dần hé mở.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý