'Bom tấn' 90 triệu euro sắp rời PSG

Tiền đạo Randal Kolo Muani sắp trở lại Juventus thi đấu trong mùa hè này.

Kolo Muani có thể trở lại Juventus.

Theo L'Equipe, tiền đạo người Pháp đạt thỏa thuận cá nhân với Juventus. Các cuộc đàm phán giữa PSG và Juventus vẫn đang diễn ra. PSG xem xét để Kolo Muani tiếp tục chơi cho Juventus theo dạng cho mượn có kèm điều khoản mua đứt trị giá 55 triệu euro.

Mùa hè 2023, PSG từng bỏ ra 90 triệu euro để đón Kolo Muani về thi đấu từ Frankfurt.

Kolo Muani tỏa sáng khi khoác áo Juventus theo dạng cho mượn ở nửa sau mùa giải 2024/25, ghi được 10 bàn trong 21 trận đấu. Hồi tháng 6, tiền đạo này thừa nhận: “Tôi rất hạnh phúc tại Juventus, tôi hy vọng sẽ ở lại đây. Họ đã chào đón tôi rất nồng nhiệt và tôi đang tận hưởng thời gian ở đây".

Dù trở lại PSG vào mùa hè này, Kolo Muani vẫn không nằm trong kế hoạch của HLV Luis Enrique. Hiện tại, anh tập luyện tách biệt với đội một và đang tìm cách rời câu lạc bộ trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Việc Kolo Muani trở lại Juventus không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân anh mà còn giúp "Bianconeri" củng cố hàng công, khi đội bóng này đang tìm kiếm một tiền đạo chất lượng để chia lửa với Dusan Vlahovic.

