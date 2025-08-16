Bước ngoặt quan trọng của Rashford

Tiền đạo người Anh, Marcus Rashford, vừa được Barcelona đăng ký thi đấu ở trận mở màn La Liga 2025/26 gặp Mallorca rạng sáng 17/8.

Rashford đủ điều kiện thi đấu tại La Liga.

Chiều 16/8 (giờ Hà Nội), Barcelona công bố danh sách đội hình tham dự trận gặp Mallorca. Đáng chú ý là sự xuất hiện của hai tân binh Rashford và Joan García. Đây cũng là hai bản hợp đồng đáng chú ý nhất của đội chủ sân Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Một vài gương mặt khác được Barcelona đăng ký nhưng chưa được ban tổ chức La Liga phê duyệt, bao gồm Wojciech Szczesny, Gerard Martín và Roony Bardghji.

Rashford và García đều ra sân trong giai đoạn tiền mùa giải, đặc biệt ở trận tranh Cúp Joan Gamper khi Rashford kiến tạo cho Raphinha trong chiến thắng 5-0 trước Como.

Trước đó, Athletic cho biết ban lãnh đạo Barcelona đề xuất sử dụng tiền túi để cung cấp một khoản bảo lãnh ngân hàng trị giá 7 triệu euro. Con số này đủ giúp Rashford được đăng ký thi đấu trong đội hình Barcelona tại La Liga mùa tới.

Với việc Robert Lewandowski vắng mặt vì chấn thương, Rashford sẽ có suất đá chính ở giai đoạn đầu mùa giải của Barcelona. Anh dự kiến chơi vai trò trung phong, kết hợp cùng Lamine Yamal và Raphinha trong cuộc đối đầu với Mallorca.

Rashford rất háo hức trước ngày ra mắt tại La Liga. Tiền đạo người Anh tích cực tập luyện trong những ngày qua và sẵn sàng ghi dấu ấn.

Dấu ấn đầu tiên của Rashford trong màu áo Barcelona Tối 31/7, tiền đạo sinh năm 1997 kiến tạo giúp Barca thắng FC Seoul 7-3.