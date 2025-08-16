Trận mở màn mùa giải mới giữa MU và Arsenal thu hút sự chú ý lớn khi cả hai đội đều có những sự bổ sung quan trọng trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Cuộc đối đầu giữa Sesko và Gyokeres đáng được chờ đợi.

Với Arsenal, HLV Mikel Arteta giờ đây sở hữu trong tay đội hình với chiều sâu vượt trội. Trước đó, người hâm mộ dễ dàng gọi tên 11 cái tên quen thuộc, thì hiện tại, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha có nhiều sự lựa chọn cạnh tranh ở từng vị trí.

Ở cánh phải hàng thủ, Jurrien Timber và Ben White đều là những phương án chất lượng. Tuy nhiên, do cả hai từng gặp chấn thương, Arteta sẽ phải tính toán xoay vòng để đảm bảo thể lực cho cả mùa giải. Cánh ngược lại, Myles Lewis-Skelly được ưu tiên hơn Riccardo Calafiori.

Tuyến giữa Arsenal được giới chuyên môn đánh giá mạnh mẽ bật nhất Premier League. Sự kết hợp giữa Declan Rice, Martin Odegaard và Martin Zubimendi đủ sức áp đảo bất kỳ đội bóng nào. Trái lại, đây là khu vực khiến CĐV MU không an tâm nhất.

Trên hàng công, cánh trái chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt khi Gabriel Martinelli đối mặt với thách thức từ Leandro Trossard cũng như tân binh Noni Madueke - vốn được thử nghiệm khá nhiều ở giai đoạn tiền mùa giải.

Với vị trí trung phong, Viktor Gyokeres chiếm ưu thế trước Kai Havertz, song sự đa năng vẫn giúp ngôi sao người Đức được bố trí ở một vai trò khác trong đội hình.

Đội hình mạnh nhất của MU và Arsenal thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, MU dưới thời HLV Ruben Amorim bước vào mùa giải với nhiều thay đổi. Điểm nhấn rõ rệt nhất chính là hàng công khi MU có bộ 3 tấn công hoàn toàn mới, hứa hẹn giải quyết vấn đề ghi bàn vốn là hạn chế của đội mùa trước.

Ở tuyến giữa, Amorim thử nghiệm nhiều phương án trong loạt trận giao hữu, nhưng cặp Bruno Fernandes - Casemiro được coi là lựa chọn an toàn và giàu kinh nghiệm. Hai hành lang sẽ thuộc về Patrick Dorgu và Amad Diallo, những cầu thủ có khả năng kéo giãn hàng thủ nhờ tốc độ và sự cơ động.

MU có nhiều cách sắp xếp ở hàng thủ 3 người. Leny Yoro nổi bật khi chơi lệch trái với khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công, trong khi Harry Maguire và Noussair Mazraoui mang lại sự kết hợp giữa thể hình, sự chắc chắn và kỹ thuật xử lý bóng.

Dù vậy, Mazraoui chấn thương nên ở trận ra quân, Diogo Dalot sẽ tạm thời trám vào cánh phải. Ngoài ra, Matthijs de Ligt cũng sẵn sàng thay thế khi cần thiết.

Với lực lượng dồi dào và nhiều phương án chiến thuật, Arsenal và MU hứa hẹn tạo nên một trận mở màn hấp dẫn, kịch tính và rất đáng để chờ đợi tại Old Trafford vào tối 17/8.