Cựu hậu vệ MU tái xuất sau gần 2 năm

Hull City thông báo ký hợp đồng với hậu vệ Brandon Williams theo dạng chuyển nhượng tự do trong hè 2025.

Williams trở lại sau gần 2 năm vắng bóng.

Cựu hậu vệ Manchester United gia nhập đội bóng đang chơi ở Championship sau khi thử việc thành công trong giai đoạn tiền mùa giải. Williams được trao hợp đồng có thời hạn 1 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

Williams rời Old Trafford hè 2024 khi hết hạn hợp đồng và kể từ đó không thuộc biên chế CLB nào. Hậu vệ 24 tuổi từng được cho mượn tại Ipswich Town, nhưng chấn thương buộc anh phải trở lại Manchester điều trị và mất hút khỏi bóng đá chuyên nghiệp suốt 20 tháng qua.

Trong thời gian không thi đấu, Williams còn vướng vào rắc rối pháp lý. Hồi tháng 5, anh bị kết án 14 tháng tù treo vì tội lái xe nguy hiểm. Tòa án cho biết Williams phóng xe tới 160 km/h, va chạm với một chiếc Ford Fiesta rồi đâm vào dải phân cách ở Wilmslow khi đang chở theo một nữ hành khách.

May mắn, những người liên quan chỉ bị thương nhẹ. Williams cũng phải nhập viện và đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần lẫn thần kinh. Trước tòa, luật sư bào chữa cho biết Williams thực sự hối hận và đang trong tình trạng ổn định hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, Williams được ca ngợi là "dũng mảnh như sư tử" và được kỳ vọng trở thành ngôi sao lớn. Nhưng sau nhiều năm chơi bóng, Williams không thể tỏa sáng như kỳ vọng.