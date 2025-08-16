Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cựu hậu vệ MU tái xuất sau gần 2 năm

  • Thứ bảy, 16/8/2025 07:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hull City thông báo ký hợp đồng với hậu vệ Brandon Williams theo dạng chuyển nhượng tự do trong hè 2025.

Williams trở lại sau gần 2 năm vắng bóng.

Cựu hậu vệ Manchester United gia nhập đội bóng đang chơi ở Championship sau khi thử việc thành công trong giai đoạn tiền mùa giải. Williams được trao hợp đồng có thời hạn 1 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

Williams rời Old Trafford hè 2024 khi hết hạn hợp đồng và kể từ đó không thuộc biên chế CLB nào. Hậu vệ 24 tuổi từng được cho mượn tại Ipswich Town, nhưng chấn thương buộc anh phải trở lại Manchester điều trị và mất hút khỏi bóng đá chuyên nghiệp suốt 20 tháng qua.

Trong thời gian không thi đấu, Williams còn vướng vào rắc rối pháp lý. Hồi tháng 5, anh bị kết án 14 tháng tù treo vì tội lái xe nguy hiểm. Tòa án cho biết Williams phóng xe tới 160 km/h, va chạm với một chiếc Ford Fiesta rồi đâm vào dải phân cách ở Wilmslow khi đang chở theo một nữ hành khách.

May mắn, những người liên quan chỉ bị thương nhẹ. Williams cũng phải nhập viện và đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần lẫn thần kinh. Trước tòa, luật sư bào chữa cho biết Williams thực sự hối hận và đang trong tình trạng ổn định hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, Williams được ca ngợi là "dũng mảnh như sư tử" và được kỳ vọng trở thành ngôi sao lớn. Nhưng sau nhiều năm chơi bóng, Williams không thể tỏa sáng như kỳ vọng.

MU mất 2 cầu thủ ở trận gặp Arsenal

HLV Ruben Amorim xác nhận MU không có lực lượng tốt nhất trước cuộc tiếp đón Arsenal tại vòng khai màn Premier League trên sân Old Trafford tối 17/8.

2 giờ trước

Sancho lại chọc giận fan MU

Tiền vệ Jadon Sancho tỏ ra hờ hững trước sự quan tâm của AS Roma, dù kỳ chuyển nhượng hè sắp đóng cửa.

2 giờ trước

Lịch sử được viết nên trong ngày khai màn Premier League

Rạng sáng 16/8, Liverpool và cá nhân Mohamed Salah tạo ra nhiều thống kê lần đầu xuất hiện tại giải đấu cao nhất xứ sương mù.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Williams hết thất nghiệp Ngoại hạng Anh Solskjaer Williams MU Solskjaer

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý