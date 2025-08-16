MU mất 2 cầu thủ ở trận gặp Arsenal

HLV Ruben Amorim xác nhận MU không có lực lượng tốt nhất trước cuộc tiếp đón Arsenal tại vòng khai màn Premier League trên sân Old Trafford tối 17/8.

Sesko có cơ hội đá chính trước Arsenal.

Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, "Quỷ đỏ" không có sự phục vụ của Lisandro Martinez và Noussair Mazraoui vì chấn thương. Trong khi đó, Joshua Zirkzee và Andre Onana trở lại tập luyện cùng toàn đội và được đánh giá thêm trước giờ bóng lăn. Amorim cũng tiết lộ tân binh Benjamin Sesko sẵn sàng thi đấu, nhưng quyết định có để anh đá chính hay không được đưa ra vào phút chót.

"Mazraoui và Martinez chắc chắn vắng mặt. Zirkzee và Onana đã hồi phục, là những phương án cho trận này, chúng tôi sẽ xem xét. Với Sesko, cậu ấy đã sẵn sàng về mặt thể lực, yếu tố rất quan trọng ở giải đấu này. Cậu ấy thông minh, luôn đặt câu hỏi về từng chi tiết và dành cả buổi chiều để tập luyện thể lực, nên hoàn toàn đủ điều kiện ra sân", Amorim nói.

Mùa trước, MU chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 với 42 điểm và bỏ lỡ cơ hội dự Champions League khi thua Tottenham ở chung kết Europa League. Tuy nhiên, bầu không khí tại Old Trafford trở nên khởi sắc hơn trong mùa hè 2025.

Ban lãnh đạo MU chi hơn 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Sesko hứa hẹn cung cấp nhiều bàn thắng và mang tới sự sáng tạo cho hàng công.

MU từng loại Arsenal ở vòng 3 FA Cup mùa trước trên loạt luân lưu, nhưng tại Premier League, họ không thắng đối thủ này trong 5 lần đối đầu gần nhất (4 thua, 1 hòa). Trận mở màn cuối tuần này là thách thức lớn cho "Quỷ đỏ" khi Arsenal bất bại trước nhóm "Big Six" trong 21 trận liên tiếp ở giải.