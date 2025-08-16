Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lịch sử được viết nên trong ngày khai màn Premier League

  • Thứ bảy, 16/8/2025 06:11 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Rạng sáng 16/8, Liverpool và cá nhân Mohamed Salah tạo ra nhiều thống kê lần đầu xuất hiện tại giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Liverpool dau Bournemouth anh 1

Premier League 2025/26 mở màn bằng trận cầu đầy cảm xúc với 6 bàn thắng được ghi tại Anfield, 4 trong số đó thuộc về Liverpool.

Liverpool dau Bournemouth anh 2

Ngay từ khi bóng chưa lăn, Liverpool đã tạo thống kê lịch sử, đó là nhà đương kim vô địch đầu tiên sau 32 năm điền tên 4 tân binh vào đội hình xuất phát trong trận khai mạc giải đấu cao nhất xứ sương mù (Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike).
Liverpool dau Bournemouth anh 3

Ekitike gây ấn tượng mạnh với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, qua đó trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Liverpool làm điều này trong trận ra mắt giải Ngoại hạng Anh, sau Darwin Nunez.
Liverpool dau Bournemouth anh 4

Trong khi đó, Fererico Chiesa cũng đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng muộn nhất trong ngày mở màn Premier League cho Liverpool (87 phút, 46 giây).
Liverpool dau Bournemouth anh 5

Salah cũng không chịu thua kém đồng đội. "Vua Ai Cập" ghi bàn ấn định thắng lợi 4-2 cho "Lữ đoàn đỏ", qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ngày khai màn giải bóng đá được mệnh danh hấp dẫn nhất hành tinh (10 bàn).
Liverpool dau Bournemouth anh 6

Van Dijk cũng đóng vai trò người hùng thầm lặng trong chiến thắng của nhà đương kim vô địch. Theo Opta, trung vệ 34 tuổi đã thực hiện đến 17 pha phá bóng trong trận gặp Bournemouth, trong đó có 13 lần giải nguy bằng đầu. Đây là thành tích tốt nhất sự nghiệp của cựu cầu thủ Southampton tại Premier League.

3 giờ trước

Duy Anh

Đọc tiếp

