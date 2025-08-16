Sancho lại chọc giận fan MU

Tiền vệ Jadon Sancho tỏ ra hờ hững trước sự quan tâm của AS Roma, dù kỳ chuyển nhượng hè sắp đóng cửa.

Sancho chưa chấp nhận đề nghị của Roma.

Sancho không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim tại MU. Anh nhận được lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng từ Roma. Tuy nhiên, theo Sky Sports, cầu thủ này vẫn chưa quyết định về khả năng chuyển nhượng sang Italy.

Hiện tại, Sancho cũng chưa bày tỏ ý định muốn rời khỏi Old Trafford, dù bị loại khỏi danh sách thi đấu và phải tập riêng. Dortmund, một bến đỗ tiềm năng khác của Sancho, cũng đang theo sát tiền vệ này nhưng chưa đưa ra đề nghị chính thức đến MU.

Trước đó, MU đã thông báo rõ ràng với Sancho rằng anh không còn tương lai tại câu lạc bộ và cần tìm đội bóng mới. Nếu cầu thủ này bày tỏ sự quan tâm đến việc chuyển đến Roma, đội bóng sẽ thúc đẩy thương vụ. Tuy nhiên, sự hờ hững và chậm chạp của Sancho khiến nhiều CĐV tỏ ra tức giận.

"Bán ngay cậu ta đi", một fan viết. Tài khoản khác nhận định: "Thái độ của Sancho quá tệ, cậu ta muốn ngồi chơi hưởng lương tại MU". CĐV khác lên tiếng: "Chưa thấy cầu thủ nào tệ như thế này tại MU".

Mùa giải vừa qua, Sancho thi đấu cho Chelsea theo dạng cho mượn, nhưng đội bóng thành London chấp nhận trả 5 triệu bảng cho MU để đẩy Sancho trở lại Old Trafford.

Sancho không có nhiều lựa chọn khác ngoài Roma. Khả năng anh sẽ lại được cho mượn là rất cao nếu tiền vệ này từ chối chuyển đến Italy thi đấu.

