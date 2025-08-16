8 phút của Chiesa

Rạng sáng 16/8 tại Anfield, Chiesa chỉ xuất hiện trên sân khoảng 8 phút tính đến hết phút 90. Thế nhưng, chừng đó thời gian cũng đủ để anh khắc dấu ấn và buộc người hâm mộ phải nhớ đến tên mình.

Chiesa toả sáng trong chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Bournemouth.

Federico Chiesa vốn dĩ không còn được nhắc đến nhiều trong những toan tính tham vọng của Liverpool. Anh từng là niềm hy vọng, từng được coi là một canh bạc rẻ tiền nhưng đáng thử ở Anfield. Thế nhưng những chấn thương dai dẳng, sự thiếu ổn định và làn sóng tân binh ập đến đã đẩy Chiesa vào bóng tối.

Và rồi, trong một đêm đặc biệt tại Anfield, cầu thủ người Italy ấy bất ngờ bước ra ánh sáng. Một khoảnh khắc lóe sáng, một bàn thắng định đoạt trận đấu - nâng tỷ số lên 3-2, để rồi nghiệt ngã thay, rất có thể đó cũng sẽ là lời chia tay của anh với sân cỏ nước Anh.

Một đêm Anfield nhiều cảm xúc

Liverpool khai màn Premier League trong bối cảnh chẳng mấy dễ chịu. Họ vừa ném ra 350 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng, chuẩn bị đón thêm Alexander Isak, nhưng áp lực thì vẫn còn nguyên: phải thắng, phải khẳng định quyền lực.

Và tất cả những gì diễn ra tại Anfield hôm ấy đều được phủ lên bởi nỗi buồn mang tên Diogo Jota. Khán giả hô vang tên anh, những ca khúc quen thuộc được hát suốt cả trận, như một nghi lễ dành cho người đồng đội đã ra đi mãi mãi.

Trong bầu không khí ấy, Liverpool tưởng như sẽ tự bắn vào chân mình khi để Bournemouth gỡ hòa 2-2, ngay cả khi đã dẫn trước. Một trận hòa vào ngày khai màn, với số tiền khổng lồ đã bỏ ra, sẽ chẳng khác gì một gáo nước lạnh. Và rồi, Chiesa - người ít ai chờ đợi - xuất hiện.

Có lẽ chẳng ai tin rằng Arne Slot lại chọn tung Chiesa vào sân, thay thế chính Florian Wirtz - cầu thủ đắt giá nhất thị trường. Chiesa chỉ là bản hợp đồng 10 triệu bảng từ mùa trước, một canh bạc nhỏ. Anh đá dự bị nhiều hơn đá chính (11/14 lần ra sân mùa trước là từ băng ghế dự bị). Chiesa gần như bị gạt khỏi mọi cuộc trò chuyện về tham vọng của Liverpool.

Thế nhưng, bóng đá luôn chứa đựng những khoảnh khắc bất ngờ. Chiesa chỉ cần vài phút để chứng minh giá trị của mình: một cú sút cong gọn gàng, lạnh lùng, đưa bóng vào lưới trong tiếng gào thét của Anfield. Từ một kẻ tưởng chừng vô hình, anh trở thành người được gọi tên nhiều nhất trong đêm.

Cái đẹp của bàn thắng ấy không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở sự biểu tượng. Nó cho thấy đôi khi, trong cuộc chơi của những bản hợp đồng bom tấn, vẫn có chỗ cho một cầu thủ từng bị bỏ quên để tạo nên sự khác biệt.

Chiesa vào sân và lập tức ghi bàn.

Chiesa, trong giây phút rực sáng, không quên lý do khiến đêm Anfield này trở nên đặc biệt. “Đó là khoảnh khắc tuyệt vời với tôi, nhưng tâm trí tôi hướng về Diogo. Sau bàn thắng, tôi chỉ nghĩ đến gia đình anh ấy, đến em trai Andre”, anh nói. Những lời giản dị ấy đủ khiến người ta xúc động.

Bóng đá đôi khi tàn nhẫn, nhưng cũng đầy tính nhân văn. Chiesa ghi bàn để Liverpool thắng, nhưng bàn thắng ấy trước hết được dành cho Jota. Một món quà nhỏ trong một đêm quá nhiều cảm xúc.

Bàn thắng đầu tiên và cuối cùng?

Trớ trêu thay, báo chí Anh khẳng định: bàn thắng đó sẽ không thay đổi số phận của Chiesa. Anh vẫn nằm trong danh sách chuyển nhượng. Liverpool có những kế hoạch lớn hơn, với những ngôi sao trẻ trung, đắt giá hơn. Ở tuổi 27, Chiesa cần một bến đỗ mới để làm lại sự nghiệp. Anfield không còn là nơi dành cho anh.

Điều đó khiến bàn thắng vào lưới Bournemouth trở thành một nghịch lý: vừa là minh chứng anh vẫn còn giá trị, vừa là dấu chấm hết cho hành trình ngắn ngủi cùng Liverpool. Nếu phải ra đi, Chiesa ít ra cũng đã để lại một kỷ niệm đẹp, một khoảnh khắc để khán giả nhớ đến anh không chỉ là “thương vụ thất bại”, mà là “người bị lãng quên” đã kịp viết nên một đêm khó quên.

Câu chuyện của Chiesa phản ánh rõ rệt mặt trái của bóng đá hiện đại. Khi những bản hợp đồng hàng trăm triệu bảng liên tục được thực hiện, những cầu thủ “bình thường” bị đẩy vào góc khuất. Họ không còn là trung tâm, không còn là niềm hy vọng. Nhưng nghịch lý ở chỗ: chính những người ấy đôi khi lại tạo nên sự khác biệt.

Liverpool có Wirtz, Ekitike, Salah, sắp tới có thể là Isak, nhưng trong ngày khai màn mùa giải, người định đoạt số phận trận đấu lại là Chiesa. Một cú sút, một khoảnh khắc, đủ để nhắc nhở rằng bóng đá vẫn là trò chơi của con người, chứ không chỉ là trò chơi của tiền bạc.

Chiesa nhiều khả năng rời Liverpool trong thời gian tới.

Nếu đúng như dự đoán, Chiesa sẽ rời Liverpool trong vài tuần tới. Nhưng thay vì âm thầm biến mất, anh chọn cách rực sáng một lần cuối. Một bàn thắng, một đêm khó quên, một lời tri ân gửi đến người đồng đội xấu số. Và quan trọng hơn, một dấu ấn để khẳng định rằng: anh từng thuộc về Anfield, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chiesa có thể ra đi, nhưng đêm Anfield này sẽ còn ở lại. Với anh, đó có thể là lời chia tay. Với Liverpool, đó là minh chứng rằng đôi khi, trong cái guồng quay khốc liệt của bóng đá, một khoảnh khắc giản đơn vẫn có thể khiến tất cả phải dừng lại để nhớ.