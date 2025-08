Tương lai của Chiesa rẽ ngoặt

Truyền thông Italy đồng loạt xác nhận Atalanta được cho là rất quan tâm đến việc chiêu mộ cựu tiền đạo Juventus. Nếu Lookman ra đi, Atalanta sẽ có ngân sách và khoảng trống quỹ lương để đưa Chiesa trở lại quê nhà.

"Tôi yêu từng khoảnh khắc ở Bergamo, nhưng sau 3 năm tuyệt vời, tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để tìm kiếm một hành trình mới", Lookman viết tâm thư bất mãn khi cho rằng Atalanta thất hứa ngăn anh ra đi hè này. Được biết, bến đỗ của Lookman khả năng là Inter Milan.

Với Chiesa, anh có thể gia nhập Atalanta theo dạng cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 12 triệu euro, khi Liverpool sẵn sàng trả một phần lương của cầu thủ. Hợp đồng hiện tại của Chiesa với Liverpool còn kéo dài đến năm 2028.

Về phía Liverpool, đội bóng của HLV Arne Slot có kỳ chuyển nhượng bận rộn với hàng loạt tân binh như Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili, Armin Pecsi, Freddie Woodman và Will Wright. Dù vậy, họ chưa dừng lại khi đang theo sát tiền đạo Alexander Isak của Newcastle.

Chiesa, trong khi đó, vẫn loay hoay tìm chỗ đứng tại Premier League. Mùa trước, anh chỉ có 2 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 14 trận - con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng. Nếu Atalanta thực sự vào cuộc và Lookman ra đi, Liverpool hoàn toàn có thể để Chiesa hồi hương nhằm cân bằng đội hình và tài chính cho những thương vụ tiếp theo.

