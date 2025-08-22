MU sẽ mua thủ môn cao 1,93 mét từ Bỉ

Theo TEAMtalk, Manchester United dự kiến gửi đề nghị chiêu mộ thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Lammens là mục tiêu của MU.

Trong 10 ngày cuối của thị trường, đội bóng chủ sân Old Trafford đang ráo riết tìm kiếm thủ môn mới và nhiều khả năng tăng tốc theo đuổi một mục tiêu họ theo dõi trong thời gian dài. Trong khi HLV Ruben Amorim chưa thuyết phục được lãnh đạo Man Utd mua Emiliano Martinez (Aston Villa), thì "Quỷ đỏ" có thể đưa ra động thái muộn cho Lammens. Đây là người được các tuyển trạch viên của CLB theo dõi kỹ lưỡng trong nhiều tháng qua.

Man Utd gần đây thăm dò tình hình của thủ thành người Bỉ và tin rằng có lợi thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của anh. Inter Milan cũng quan tâm tới Lammens, song thủ môn này được cho là bày tỏ thiện chí chuyển đến Old Trafford để cạnh tranh suất bắt chính.

Theo TEAMtalk, Man Utd sẽ chính thức đưa ra lời đề nghị trong vài ngày tới. "Quỷ đỏ" đang tái cơ cấu nguồn quỹ chuyển nhượng để dồn vào việc chiêu mộ một thủ môn mới, đặc biệt là sau thất bại trong thương vụ Carlos Baleba.

Trong khi đó, Lammens gia nhập Royal Antwerp từ Club Brugge vào mùa hè 2023 và nhanh chóng trở thành thủ môn số một của CLB. Ở mùa giải trước, thủ môn cao 1,93 mét có 44 lần ra sân trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới 10 trận, góp phần giúp Antwerp cán đích ở vị trí thứ 5 giải VĐQG Bỉ.

Mùa này (2025/26), thủ thành 23 tuổi bắt chính trọn vẹn 4 trận, cùng đội giành 1 chiến thắng và 3 trận hòa, mỗi trận chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Anh hiện còn hợp đồng với Antwerp đến tháng 6/2027, sau khi ký thời hạn 4 năm hồi 2023.