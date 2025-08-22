MU trao cơ hội cho tài năng 14 tuổi

Tiền đạo JJ Gabriel của đội học viện MU nhận được thông báo rằng anh sẽ có cơ hội tập luyện với đội một trong mùa giải này.

Amorim đánh giá cao JJ Gabriel.

JJ Gabriel có màn ra mắt ấn tượng tại Premier League U18 khi xuất phát trong trận thắng 1-0 trước Everton cuối tuần trước. Anh thể hiện phong độ xuất sắc trước những đối thủ lớn tuổi và mạnh mẽ hơn.

Sau trận, JJ Gabriel được mời vào phòng VIP tại sân Old Trafford để xem trận đấu tại vòng 1 Premier League giữa MU và Arsenal hôm 17/8, một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của câu lạc bộ đối với tài năng trẻ này.

Ruben Amorim có cuộc gặp gỡ với JJ Gabriel tại trung tâm Carrington. HLV trưởng của "Quỷ đỏ" đánh giá cao tài năng của cầu thủ 14 tuổi này và quyết định trao cơ hội cho JJ Gabriel tập luyện cùng các đàn anh lớn tuổi hơn mình rất nhiều.

Việc một cầu thủ U18 góp mặt ở buổi tập của đội một là điều rất hiếm xảy ra tại MU, cho thấy tiềm năng lớn của JJ Gabriel. Anh từng gây sốt hồi tháng 4 khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử thi đấu cho đội U18. Trong màn ra mắt đội U18, JJ Gabriel lập cú đúp giúp đội nhà thắng 13-1 trước U18 Leeds.

BBC cho biết JJ Gabriel sẽ không tham gia vào hành trình tranh FA Youth Cup của U18 MU mùa này vì chưa đủ tuổi. Ban tổ chức giải quy định cầu thủ phải sinh trước ngày 31/8/2010.

Cũng ở đội U18 MU, JJ Gabriel đang làm đồng đội với Kai, con trai của Wayne Rooney. Kai cũng có những bước tiến vượt bậc khi chơi cho đội U18 dù mới 15 tuổi.

