Ronaldo có 'giải lời nguyền' cùng Al Nassr?

  • Thứ sáu, 22/8/2025 05:30 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Al Nassr sẽ đối đầu với Al Ahli trong trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia 2025 vào ngày 23/8, cơ hội để siêu sao Cristiano Ronaldo chấm dứt chuỗi ngày trắng tay danh hiệu kể từ khi đến Trung Đông thi đấu.

Cristiano Ronaldo đang đứng trước cơ hội lịch sử để giành danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr.

Kể từ khi chuyển đến Al Nassr vào tháng 1/2023, dù duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, hành trình chinh phục các danh hiệu lớn tại Trung Đông của Ronaldo vẫn chưa thành công. Cho đến nay, danh hiệu duy nhất Ronaldo giành được cùng Al Nassr là Arab Club Champions Cup, sân chơi không được FIFA công nhận chính thức.

Al Nassr liên tục trắng tay ở ba mùa giải gần nhất. Tệ hơn, ở mùa giải 2024/25, đội bóng này còn mất vé dự AFC Champions League Elite 2025/26 và phải chơi ở AFC Champions League Two, đấu trường hạng hai châu Âu. Đó là kịch bản tồi tệ với Ronaldo và các đồng đội.

Sau khi gia hạn với Al Nassr hè này, Ronaldo khao khát giải cơn khát danh hiệu cho câu lạc bộ. Người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá Saudi Arabia tin rằng nếu Ronaldo và Al Nassr giành Siêu cúp Saudi Arabia 2025, đó sẽ là bước ngoặt cho họ mùa này.

Trận chung kết được dự đoán sẽ rất căng thẳng, khi Al Ahli đang là nhà đương kim vô địch châu Á. Dù Sadio Mane vắng mặt vì nhận thẻ đỏ ở bán kết, sự kết hợp giữa Ronaldo với Coman, Joao Felix có thể là chìa khóa để Al Nassr chấm dứt chuỗi ngày trắng tay.

Ban lãnh đạo Al Nassr cũng hy vọng danh hiệu này sẽ là nền tảng để công cuộc "Bồ Đào Nha hóa" đội bóng đi đúng hướng. Hè này, CLB của Saudi Arabia đã chiêu mộ HLV Jorge Jesus và Giám đốc Thể thao mới Simão Coutinho, bên cạnh các ngôi sao như Felix, Coman hay Inigo Martinez.

Tường Linh

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Al Nassr

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

